Hasta la posesion de las autoridades electas

'Ley de Prórroga', Áñez promulga norma de ampliación de mandato

Situación. La normativa cuenta con el aval del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Martes, 21 de Enero, 2020

La presidenta del Estado, Jeanine Añez, promulgó la "Ley Excepcional de Prórroga de Mandato Constitucional de Autoridades Electas". La misma, amplía el periodo de mandato de las autoridades del Ejecutivo, del legislativo y subnacionales hasta que se posesionen nuevas autoridades electas el próximo 3 de mayo.

Detalles. En un acto desarrollado en el Palacio de Gobierno, y en compañía de la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Añez resaltó que dicha ley "es la que mejor armonía guarda con la vigencia y resguardo de la Constitución Política del Estado".

Asimismo, Añez resaltó que no era posible pedir únicamente la ampliación del mandato del poder Ejecutivo y no del legislativo pues hubiera sido un atentado al sistema de independencia de funciones. "Todos los órganos deben estar en función de manera regular. No es concebible que el mandato que ejerzo de manera transitorio tenga las competencias propias del Legislativo supliendo las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) o cualquier otro órgano del Estado, implicaría quebrantar el sistema de independencia de funciones", aseveró.

Argumentos. Asimismo, señaló que el que el funcionamiento del Estado no puede reducirse a la realización de las elecciones del 3 de mayo, por lo que era necesario que se amplíe el mandato de las autoridades nacionales y legislativas. "Resulta imprescindible el funcionamiento de los cuatro órganos del estado para garantizar la vigencia y respeto al Estado de derecho. Se requiere del funcionamiento de los cuatro Órganos del Estado para que cumplan funciones de legislar, controlar y fiscalizar en el marco de la democracia", agregó.

Aval legal. La Ley, avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y sancionada por la Asamblea Legislativa, establece que la prórroga de las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y subnacionales será hasta la posesión de las nuevas autoridades electas para el periodo 2020-2025.

Antecedentes. Tras la anulación de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, por denuncias de fraude, el renovado Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que los nuevos comicios generales sean el próximo 3 de mayo; entretanto que las elecciones subnacionales aún no tienen fecha.

4 meses y un poco más

tienen las autoridades hasta las nuevas elecciones.

Agencias eldia@eldia.com.bo