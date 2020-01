Ministro Murillo retiró la denuncia

Gobierno retira acusación por caso Rózsa y la Fiscalía insiste en seguir

Proceso. Las jueces ciudadanas renunciaron, no hay apresados y el juicio no avanza. El Ministerio retiró la acusación.

Martes, 21 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Decisión. Arturo Murillo encaró al Ministerio Público para que "acabe con la farsa de este caso".

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró ayer en Santa Cruz la acusación que presentó esa cartera de Estado, en la gestión del expresidente Evo Morales, del denominado caso 'Terrorismo' para acabar con la confrontación entre bolivianos y la "farsa" montada por ex autoridades. No obstante, la Fiscalía y el Ministerio Público no se pronunciaron al respecto y fuentes internas aseguran que la intención de las autoridades de este organismo es continuar con el proceso todavía.

Final de la confrontación. "Este juicio estaba manteniendo todavía a bolivianos confrontados y es por eso que he cumplido con el mandato de nuestra conciencia y el mandato de nuestra presidenta constitucional Jeanine Áñez. El Ministerio de Gobierno ha retirado la acusación falsa que han hecho los del Movimiento Al Socialismo para hacer persecución política", informó a los periodistas.

Explicó que ese juicio fue "una farsa" montada por ex autoridades para perseguir políticamente a ciudadanos que se oponían al régimen del expresidente Evo Morales.

"Después de que hemos conocido las declaraciones de las jueces ciudadanas, donde con claridad dicen que todo ha sido montado por el Ministerio de Gobierno, que les han pagado, que les obligaban, que les amenazaban para hacer lo que el Ministerio de Gobierno quería, entonces nuestra obligación, en justicia, es desistir de esta blasfemia y retirarnos de este juicio", subrayó.

Sobre qué pasará con ese proceso, dijo que solo queda la acusación del Ministerio Público, instancia a la que instó a "ser coherente" y retirarse.

Renuncia clave. El caso se empezó a desmoronar tras la salida de Evo Morales del gobierno. Hace una semana, la exjueza ciudadana del Caso Rósza, Sonia Mamani había asegurado que todo el caso era montado y por esa razón renunció.

"En el transcurso de todos estos años hasta aquí, ahora yo le digo ya me di cuenta de todo, sabían ellos que todo esto era montado. Yo me di cuenta que con todo esto la gente ha sufrido mucho, lamentablemente tuve que seguir, debería haber renunciado a todo esto, pero quiero decir que por presiones y miedo tuve que seguir", declaró Sonia Mamani en una entrevista a la red de medios radiales y digitales Erbol.

Presiones recibidas. La exjueza contó que en una ocasión durante el proceso en Santa Cruz fue convocada a una reunión por el abogado Filemón Sandóval, del Ministerio de Gobierno de la gestión del MAS, para pedirle que no vote en contra de las decisiones que tomaba el principal juez de la causa, Sixto Fernández, que siempre eran contrarias a los acusados del caso terrorismo.

"'Esas disidencias señora Sonia nos están afectando, de alguna manera podemos arreglar para que usted pare' (le dijo Sandóval). 'Perdón doctor', le dije, 'se supone que yo tengo que ser neutral en todo esto, estoy votando de acuerdo a lo que estoy viendo y escuchando'", relató Mamani sobre su conversación con el abogado del Ministerio de Gobierno.

Mamani contó que en dos ocasiones, con engaños, las llevaron a ella y a la otra jueza a supuestas reuniones para tratar aspectos del proceso, pero llegando al lugar se dieron cuenta de que se trataba de parrilladas, reuniones sociales donde había consumo de bebidas alcohólicas.

En abril de 2009, un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una supuesta célula terrorista que, según exautoridades, pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia, liderada por el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rosza Flores.

A partir de esa situación, el gobierno de Evo Morales incluyó en la investigación a los príncipales líderes cívicos, políticos y empresariales de la región. Muchos de ellos debieron salir exiliados y los que se quedaron fueron extorsionados o recluidos en la cárcel, durante más de ocho años sin sentencia.

En este momento no queda ningún detenido en Bolivia por este caso. Ahora queda en manos del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

16 de abril de 2009

Sucede el operativo en el Hotel Las Américas que da lugar al Caso Rózsa.

3 muertos

Fue el resultado del operativo: Eduardo Rósza, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer.

Un caso enmarcado en la lucha por la autonomía

El caso Rósza o caso aTerrorismo, como se lo conoce en Bolivia, ocurrió en abril de 2009. El 16 de abril de ese año agentes policiales tomaron el hotel Las Américas, a pocas cuadras de la plaza 24 de Septiembre, y en ese operativo fueron ejecutados: el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa; el irlandés Michael Martin Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó fueron encarcelados y después de seis años, en 2015, obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado en el que se declararon culpables.

El gobierno de Morales denunció que eran mercenarios que planeaban atentar contra el expresidente y armar una milicia civil para iniciar una guerra secesionista en Santa Cruz, cuyos dirigentes habían impulsado un proceso de autonomía.

