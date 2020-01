Rechazan el binomio elegido por Evo Morales

Interculturales rechazan a Arce

Lunes, 20 de Enero, 2020

Foto: Urgente

Las mujeres de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) rechazan que Luis Arce sea parte del binomio con David Choquehuanca, como lo eligió el expresidente Evo Morales con miras a las elecciones del 3 de mayo del 2020. La ejecutiva Angélica Ponce dijo este lunes que el sector no permitirá que los “viejos dinosaurios se sirvan del país”.

Lamentó que el expresidente de Bolivia, hoy refugiado en Argentina, no escuche a las bases sociales e intente una vez más manipular a sus seguidores y se crea “un héroe”, cuando no lo es.

“Si él (Evo) no reconoce nuestro trabajo, no nos valora, nosotros tampoco vamos a valorar las imposiciones que está haciendo; porque él, está imponiendo al señor (Luis) Arce Catacora. Sábemos que este señor tiene errores con el tema del Banco Unión y Fondo Indígena, los Interculturales no lo aceptamos”, declaró Ponce.

La dirigente recordó que el Pacto de Unidad plantearon al binomio Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, este último un joven cocalero y politólogo del Trópico de Cochabamba, región de donde también surgió el que está con asilo en el vecino país.

“No vamos a dejar que se nos imponga candidatos, no es justo, la lucha no solo es de unos, no solo algunos pueden tener todo el poderío, aquí el pueblo debe decidir. Nuevos líderes nueva gestión, nueva generación debe ser implementada en el Estado Plurinacional ,no puede ser que viejos dinosaurios se sirvan del país”, reprochó la ejecutiva de las mujeres Interculturales.

Asimismo dijo que fue el entorno, exministros y exviceministros, los que hicieron cometer errores al exmandatario e insistió en que esta vez serán las bases del MAS las que decidirán el futuro del partido y de Bolivia.

Este 22 de enero, el sector de los Interculturales del país tenía previsto escuchar el mensaje de Morales desde Argentina con pantallas gigantes, pero al ver que las decisiones del pueblo están siendo relegadas la idea está en duda. /Urgente