Elecciones generales 2020

Murillo dice que Evo 'no quiere sombra' y 'dio la espalda' a Andrónico

Lunes, 20 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: El expresidente Morales respondió a la declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Foto: Oxígeno

Después de que el expresidente y actual jefe de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, oficializara ayer que el binomio que representará a esa organización política en las elecciones del próximo 3 de mayo estará conformado por Luis Arce y David Choquehuanca, las repercusiones de parte del actual Gobierno boliviano no se dejaron esperar.

Fue el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien, a través de su cuenta de Twitter, reaccionó a la elección del MAS y señaló que Morales “dio la espalda” al Andrónico Rodríguez, el dirigente cocalero y actual vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

“Evo Morales. El caudillo no quiere sombra. No le importan las bases, no le importa democracia. Premia la obediencia del tecnócrata del despilfarro, premia cajero de corrupción y da la espalda a Andrónico, joven líder con arrastre y "consuela" a indígena Choquehuanca de segundón” (sic), señaló Murillo a través de la popular red social.

De hecho, muchos de los ampliados de sectores afines al MAS que se habían desarrollado en el país habían dado su apoyo a Rodríguez como candidato a presidente o vicepresidente.

No obstante, ayer Morales se refirió al tema y señaló que “a veces hay que sacrificarse” por un proyecto político.

En ese sentido, el expresidente del Estado pidió unidad en torno al binomio elegido. Ya en el pasado había señalado que Andrónico era muy joven para ocupar el cargo presidencial.

Por su parte, Andrónico Rodríguez, que no asistió a la reunión en Argentina, había adelantado que seguirá luchando y apoyando al MAS sea o no candidato presidencial. /Oxígeno