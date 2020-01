Elegirán el domingo próximo un nuevo parlamento

Incertidumbre, en Perú por elecciones

Vaticinan una ambiente electoral complicado para los comicios del 2021.

Lunes, 20 de Enero, 2020

Los peruanos elegirán el domingo próximo un nuevo parlamento, sin que nadie se anime a hacer pronósticos sobre los resultados.

Esto se debe a que aproximadamente la mitad de los votantes no apoya a ninguno de los competidores.

Desinterés. Tan alto porcentaje da lugar a que no haya una mayoría contundente en los sondeos, encabezados por el partido centrista Acción Popular y el derechista Fuerza Popular (FP), pero con porcentajes exiguos, que no garantiza a ninguno la mayoría del Congreso unicameral.

A la abulia ciudadana contribuyen el desprestigio del parlamento y la dispersión de fuerzas en 24 partidos en competencia, la mayoría sin vida orgánica ni estructura y solo activados para las elecciones.

Panorama futuro. Tal dispersión se repetirá en las elecciones generales de 2021, debido a la criticada decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no aplicar la exigencia legal de lograr los votos de al menos 5% del electorado y 6 congresistas en más de una circunscripción.

La mayoría de los grupos en competencia no cumplirán ese requisito, conocido como 'valla electoral' y, de no ser por la sorprendente decisión de la JNE, perderían una inscripción que no pocas veces algunos ofrecen al mejor postor.

En ese contexto, medios de prensa alientan la posibilidad de que el ardid de FP, principal partido neoliberal, de colocar candidatos suyos en otras listas de postulantes, le permita sumar una cantidad importante de congresistas y hacer alianzas con partidos afines.

De esa manera, FP lograría otra vez el control del parlamento, que usó para enfrentamientos con el presidente Martín Vizcarra, lo que hizo que este disolviera constitucionalmente al órgano legislativo y convocara a los comicios del día 26.