La actividad arrancó ayer

Empadronamiento a nivel nacional será por 9 días

Comicios. Registran reclamos en el primer día debido a la demora.

Domingo, 19 de Enero, 2020

Ref. Fotografia: Trabajo. Arrancó el empadronamiento y las personas empiezan a acudir al registro.

El empadronamiento arrancó ayer rumbo a las elecciones generales de mayo y durará sólo nueve días en todo el país.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleva adelante la actividad en todo el país en coordinación con los Tribunales Electoral Departamental (TED) del país.

Detalles. El presidente del TSE, Salvador Romero, informó que se han habilitado 700 puntos a nivel nacional, para que la población pueda asistir al registro.

Reiteró que ésta etapa de empadronamiento masivo en el país, sólo será por nueve días.

Explicó que podrán empadronarse los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 3 de mayo, las personas que hayan cambiado de domicilio y aquellas que no se encuentres registradas en el Padrón Electoral. "El trámite es sencillo e invitamos a las personas para que puedan aprovechar estos primeros días que no habrán filas, y no dejar el trámite para el último momento", mencionó Romero.

En Santa Cruz, el acto oficial inició en el edificio del TED cruceño, contando con la presencia de todos los vocales que conforman la institución.

Primeros inconvenientes. Pese a que la población está acostumbrada a dejar éste trámite a último momento, en el primer día de empadronamiento, se evidenció que varios puntos de estos ya contaban con filas de personas esperando ser atendidas.

En éste sentido, en las primeras jornadas de la actividad, ya se empiezan a ser pública la molestia de la población por la demora de los funcionarios electorales para realizar el registro oficial en el padrón electoral.