Inscripciones, inicia el año escolar

Salud. Piden a los padres de familia cumplir con el rol de vacunación de los menores de edad.

Domingo, 19 de Enero, 2020

El subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación en Santa Cruz, Victor Galarza, informó que ningún requisito que exija la unidad educativa a los estudiantes, es impedimento para inscribirlo. El registro arranca mañana en todo el país. Las autoridades de educación piden a los padres estar al día con las vacunas de los menores de edad.

Textual. "Ningún documento faltante en la lista de requisitos es impedimento para la inscripción de los escolares, sea este: carné de identidad, certificado de nacimiento o certificado de vacunas. Si faltara algún documento, se lo puede presentar los días o semanas siguientes al registro. El escolar no se debe perjudicar", aclaró Galarza. El subdirector aclaró que solo alumnos nuevos (los niños que por primera vez va a ir a la escuela, es decir, el nivel inicial y primero de primaria) deben llenar el Registro Único de Estudiantes (RUDE) donde se debe establecer los datos de padre, madre, etc.; el resto no lo requiere. Incluso, los que realizan cambios de unidad educativa, llevan una copia de su RUDE para que tengan todos los datos del niño o niña.

Vacunación. Galarza reveló que se ha coordinado con el SEDES para incentivar y promover a que los papás cumplan con el rol de vacunación de los menores de edad. "Principalmente, porque se trata de la salud de su hijo", resaltó.

20 de enero

Es la fecha prevista para el inicio de las inscripciones en el país.