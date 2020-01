Copa pedirá reunirse con Áñez para allanar la promulgación de la Ley de Cumplimiento de DDHH

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, anunció que pedirá una reunión con la mandataria transitoria, Jeanine Áñez, para allanar la promulgación de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos -antes llamada Ley de Garantías- y que el Ejecutivo haga conocer sus observaciones a la norma.

“El día lunes estoy presentando una carta a la Presidenta de transición, para que nos podamos sentar y debatir todo el contenido de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, para que podamos defender esta ley y ellos también nos puedan decir en qué no están de acuerdo; lo importante es mantener la paz y la pacificación en nuestro país para las elecciones venideras” señaló.

En ese marco, Copa mencionó que el Gobierno transitorio está en todo su derecho de consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre los artículos de la nueva norma, y recordó que la misma fue fruto de los acuerdos alcanzados entre organizaciones sociales, Iglesia católica, organizaciones internacionales y autoridades del Ejecutivo.

“Esta ley representa los acuerdos a los que ellos (Gobierno transitorio) llegaron con los sectores afectados y las organizaciones movilizadas”, ratificó.

La autoridad legislativa argumentó que la norma garantiza el resarcimiento de daños a favor de las familias de los muertos y heridos durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019, además garantiza la libre expresión de todos los bolivianos.

Entretanto, el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez elevó, la tarde de este viernes, una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para definir la legalidad o no de la cuestionada Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, antes denominada ley de garantías, y solicitó una "medida cautelar" para detener el procedimiento legislativo hasta la emisión de una declaración constitucional, informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.

La autoridad, en ese sentido, anunció que la Presidenta no promulgará esa norma hasta tener un fallo del TCP y aclaró que ese recurso fue presentado en el tiempo establecido por ley, porque el procedimiento legislativo no termina en tanto no se promulgue y publique la norma.

Según información de la Asamblea Legislativa, la norma tiene por objeto velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a favor de las bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia.

Asimismo, prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019. /Oxígeno