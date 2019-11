Tarija

Padrastro es sentenciado a 20 años de cárcel por violación

Martes, 19 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

EL Fiscal Departamental de Tarija, Aimoré Álvarez, informó que la Autoridad Jurisdiccional dispuso 20 años de prisión para Toni Pacori Olvea, por la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, en este caso por la violación de su hijastra, pena que deberá cumplir en el Penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija.

“La audiencia de juicio concluyó el día de ayer 18 de noviembre de 2019 y se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital Tarija, donde se determinó la culpabilidad de Toni Pacari Alvea por la violación agravada a una menor de edad, en base al acta de declaración de la víctima, informe psicológico, certificado médico forense, informe social, entre otras pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico”, dijo Álvarez.

El hecho se dio a conocer cuando la víctima salió de su domicilio el pasado 15 de febrero de 2017, y decide no volver señalando que estaba cansada de los malos tratos y golpes que, desde niña, recibió por parte de su padrastro y argumentando que en varias ocasiones él habría abusado sexualmente de ella.