Por bloqueos en la carretera a los valles

Escasez de verduras en varios mercados de Santa Cruz

Pérdida. Comerciantes denunciaron que las frutas y verduras se están pudriendo en los camiones varados, pues no llegan a los centros de abasto.

Martes, 19 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Estrategia. Algunos camiones están desviando la ruta aunque demoran en llegar, lo hacen con precios elevados.

Los bloqueos en las afueras de las principales rutas del departamento están ocasionando escasez de alimentos. En varios centros de abasto de la ciudad hay escasez de productos de la canasta familiar, entre verduras, frutas y otros. Además, lo poco que llega está siendo vendido en alto precio. Los comerciantes indican que se ven afectados con los bloqueos.

Faltan productos en los mercados. En el nuevo mercado municipal Mayorista, ubicado entre el 8.º y 9.º anillo en la doble vía a La Guardia, una de las gremialista relató que los bloqueos en los Valles cruceños, impiden que pasen y abastezcan con normalidad los mercados, incluso los desvíos que utilizaban los productores fueron cortados. "No están llegando los camiones con verduras, lamentablemente si llega es caro. No pueden pasar los vehículos con normalidad". expresó la comerciante.

Las verduras se malogran y son desechadas. Las vendedoras señalan que llegan muy pocas verduras y además de eso muchas llegan ya fregadas por lo que deben botarlas."De lo que no pueden pasar, en las mismas bolsas se está pudriendo la verdura, aparte de que está caro, nos toca tirar a la basura una buena cantidad. Para nosotros significan pérdidas, pedimos que traten de despejar las rutas". expresó una de las venteras del mercado mayorista.

Precios elevados. La zanahoria, el pimentón y el tomate están con precios elevados. Los comerciantes indican que el valor cambia todos los días, pues tardan en llegar o no llegan a los mercados, sin embargo señalaron que la caja de tomate que compraban en Bs. 70 a la fecha está en Bs. 110, vendiendo el kilo entre Bs. 5 y 10. Expresaron a la población que pese a la escasez tratan de mantener el costo de las verduras, frutas y hortalizas.

Molestia de los productores. Ayer los productores de Saipina, molestos con sus autoridades por no dar una solución a los conflictos, fueron hasta la puerta de la Alcaldía a tirar todos sus productos que no servían y se fregaron ya que no lograron ser vendidos a los mercados en Santa Cruz. Exigen a las autoridades que traten de mediar y suspender los bloqueos que los perjudica.

Principales bloqueos. Existen varios puntos bloqueados, los principales son Tiquipaya, Petacas, Tarumá, Los Negros y Mairana.

10 bolivianos

es el precio del kilo de tomate en el mercado mayorista.

5 días

es el tiempo que llevan los bloqueos en la ruta a los valles cruceños.