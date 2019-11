Transporte interdepartamental.

Santa Cruz, cercada debido a los bloqueos en varios puntos

Libre. Solo la ruta al sur se encuentra expedita, es decir a Tarija y sus provincias.

Martes, 19 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Informe. Tránsito informó que los viajes desde Santa Cruz, quedaban suspendidos hasta nuevo aviso.

Las salidas de buses desde la terminal bimodal, fueron suspendidas debido a los bloqueos en diferentes puntos del departamento. Las empresas suspendieron la venta de boletos hasta nuevo aviso por orden de la unidad operativa de tránsito. La ruta al sur es la única vía expedita, por lo que salen buses a Tarija y sus provincias.

Sin salida. El último informe de Tránsito de la Terminal de Buses señala que existen bloqueos en varios tramos que conectan a Santa Cruz con otros departamentos, es por ello que ninguna agencia de transporte ofrece servicios hasta nuevo aviso, por lo que recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones hasta que se restablezca la circulación.

Empresas no atendieron. En un recorrido por la terminal de buses, se evidenció que las ventanillas de las diferentes empresas de transporte se encontraban cerradas y algunas pese a las advertencias, ofrecían pasajes de manera condicional. "A nosotros nos avisaron que no hay paso hasta la ciudad de La Paz por varios conflictos, es por eso que no estamos atendiendo, resguardando a nuestros pasajeros", indicó la responsable de la Empresa Trans Coopacabana.

Solo una ruta libre. Según la encargada de informaciones de la terminal de buses, desde tránsito informaron que la ruta al sur se encontraba libre de bloqueos, por lo que las empresas que ofrecían servicios a Camiri, Tarija y sus provincias, venden boletos normalmente.

3 puntos de bloqueo

hay en Santa Cruz, en la ruta a los Valles, al Beni y en Yapacaní.