Jeanine Áñez suspendió su viaje al beni para celebrar su 177 aniversario

Identifican a dirigente subversivo y temen por la vida de la presidente Áñez

Resguardo. Ministro Murillo acusa a Juan Ramón Quintana de generar una "insurrección" en Bolivia y se ejecutan allanamientos.

Martes, 19 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Gasificación. La Policía volvió a gasificar en la avenida Villazón de la ciudad de Cochabamba.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció ayer que un grupo criminal quiere atentar contra la vida de la presidenta Jeanine Áñez Chávez, por lo que esta jornada se tuvo que suspender su agenda en el departamento de Beni, pues su integridad estaba en riesgo.

"Hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta y por eso hoy (ayer) día hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal, ha sido muy difícil poder convencer a la presidenta que no vaya a Beni, porque está en peligro su vida, este es un tema de seguridad de Estado", dijo en conferencia de prensa.

Narcotraficantes. El ministro no descartó que esa organización criminal esté vinculada al narcotráfico, por lo que informó que inteligencia está detrás de ese grupo, para impedir daños a la integridad de la jefa del Estado boliviano.

"Yo la entiendo a la señora presidente por el amor por su tierra y pueblo y he tenido que poner mi cargo a su disposición si ella no cuidaba su integridad, la presidenta ha entendido y se ha quedado, estamos tras este grupo criminal y no vamos a permitir que se siga atentando contra los bolivianos", afirmó. El Ministro de Gobierno indicó que el Estado boliviano denunciará al mundo ese intento de atentado contra Áñez, quien asumió la presidencia del país de manera transitoria.

La autoridad anticipó que dará detalles de la investigación que realiza la Policía y las Fuerzas Armadas sobre esa acción irregular.

Identifican a instigador. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) busca a las personas y a los dirigentes, tales como Jesús Vera, quienes desde la clandestinidad incitan a la revuelta social, informó ayer el feje del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia, Pablo Blanco. "El Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia está investigando a mucha gente que desde la clandestinidad bajo amenazas está azuzando a las bases a las marchas, que no es otra cosa que actos delictivos", dijo a los periodistas.

Entre esas personas y dirigentes buscados, mencionó a Jesús Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz), acusado de ser el responsable de la quema de los buses Pumakatari.

Por ello, dijo que se realizan un sinfín de operaciones para dar e identificar los domicilios donde estarían ocultos y a buen recaudo esos dirigentes.

Indicó que esas personas y sus partidarios reparten dinero, atemorizan, amenazan con quemar casas y obligan a marchar a los vecinos, en especial en ciudad de El Alto. Según denuncias, dijo que esas personas organizan a grupos de choque, incluso marcaron casas de quienes no quieren participar en las marchas de protesta. Consideró que la Fiscalía debe emitir los mandamientos de allanamiento y aprehensión para esas personas que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes.

Equipo médico a Palmasola. Un juez cautelar ordenó este fin de semana la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de Rolando Méndez Cuéllar (Chofer de ambulancia), Suany Rojas Vaca (cajera del hospital Alfonso Gumucio Reyez) Abner Emilio Castedo Guzmán (Estudiante de Medicina) Flora Fuzmán Totola (licenciada en enfermería del hospital Alfonso Gumucio), Emanuel Castedo Guzmán (médico del centro de salud San Martín de Porres). Los involucrados son sindicados de brindar cobijo y atención prehospitalaria de manera clandestina al paramilitar Facundo Molares Schoenfeld alias Camilo o el Argentino. El guerrillero liderizó los enfrentamientos ocurridos en Montero el 30 de octubre donde perdieron la vida dos activistas cívicos por disparos de arma. El extranjero continúa delicado en el hospital Japonés donde presenta lesiones en la cabeza con edema cerebral, estómago e insuficiencia renal. En el marco de los conflictos, la Policía de Cochabamba volvió a gasificar a un grupo de cocaleros que intentaron ingresaron a la ciudad siendo dispersados por los agentes químicos.

2 Individuos

fueron filmados colocando dinamita a un puente peatonal en El Alto.

Control. Policias y militares permanecen resguardando la ciudad ante la amenaza de cocaleros.

Persisten. Grupos de cocaleros intentaron volver a ingresar a la ciudad pero fueron neutralizados.

Bloqueo

Regulan horarios de circulación en Yapacaní

Una barricada tipo guerrilla con alambres de púas tejido en el puente restringe a los pobladores de Yapacaní sus horarios de ingresó y salida a la ciudad. Jóvenes con el rostro cubierto de poleras desconocieron las últimas horas un acuerdo firmado entre autoridades de ese municipio, y radicalizaron las medidas. "De 12.00 a 13.00 tenemos para salir del pueblo y lo grave que se está acabando los víveres en Yapacaní", dijo una pobladora.

Rompen diálogo. El comandante de la Octava División del Ejército, José Luis Salazar, informó el lunes que en las próximas horas prevén concretar la libertad de seis detenidos que fueron cautelados en Yapacaní, para posibilitar que los pobladores retiren sus bloqueos sobre la carretera a Cochabamba. Los seis aprehendidos, qué aún permanecen detenidos, son acusados de haber participado en el ataque a las instalaciones de la Estación Policial en Yapacaní.

El Ministro de Gobierno Arturo Murrillo denunció la existencia de otro guerrillero de las Farc en Yapacaní quien está entrenando a jóvenes para acciones subversivas. En el último enfrentamiento perdió la vida un joven de 17 años.