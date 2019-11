Murillo afirma que detrás de la insurrección está el narcotráfico

'Quiere volver un pueblo narcotraficante y terrorista a Bolivia, y la pregunta es ¿lo vamos a permitir?', dijo.

Lunes, 18 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Foto: Internet

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró el lunes que detrás de la insurrección en el país está el narcotráfico porque existen intereses de volver a Bolivia narcotraficante y terrorista, situación que - adelantó- no se permitirá.

"Por detrás de la insurrección y sedición está el narcotráfico, porque quieren volver un pueblo narcotraficante y terrorista a Bolivia, y la pregunta es ¿lo vamos a permitir?, no, por supuesto que no", dijo en rueda de prensa en Palacio Quemado.

Murillo manifestó que ese tema fue objeto de análisis con autoridades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, oportunidad en la que se cruzaron cuatro sistemas de información para "repeler" los afanes de esos grupos subversivos.

Indicó que están integrados por venezolanos, cubanos, colombianos y bolivianos quienes serán investigados, encontrados y procesados por sedición como corresponde.

Señaló que para fortalecer ese trabajo se conversó con el Fiscal General del Estado, para activar un grupo especial de investigadores en las ciudades de La Paz y Cochabamba.

"Le he dicho al señor Fiscal General, no es para que me ayuden a mí o defienden a mis secuaces, porque no tengo secuaces, es para defender a sus hijos al pueblo de Bolivia", señaló.

El ministro hizo conocer su desacuerdo que la detención domiciliaria que otorgo el Órgano Judicial de Cochabamba, a Marco Carrillo, quien fue imputado por alzamiento armado, tenencia y portación de armas de fuego, fabricación y comercio de sustancias explosivas o asfixiantes.

/ABI