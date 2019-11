Retornó la tensión

Fracasa el diálogo en Yapacaní

Una vez replegadas las FF.AA, un grupo de bloqueadores volvieron a cortar la carretera Santa Cruz - Cochabamba.

Lunes, 18 de Noviembre, 2019

El sábado se instaló el diálogo en Yapacani, entre los sectores movilizados, autoridades del MAS y las fuerzas del orden, llegaron a un acuerdo para levantar el bloqueo y replegar a las Fuerzas Armadas. Una vez se retiraron los militares, cerca de media noche los dirigentes volvieron a bloquear el puente que conecta al municipio con Santa Cruz.

Acercamiento y diálogo. Luego de varias horas de negociación entre dirigentes de Yapacaní y autoridades departamentales y nacionales del MAS, altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, lograron llegar a un acuerdo para disolver las medidas de presión y devolver la tranquilidad en el municipio. Para persuadir a los bloqueadores se acordó un pliego petitorio que establecía varios puntos, entre ellos que no haya persecución en contra de los manifestantes, la liberación total de los detenidos en los enfrentamientos y el repliegue de las FF.AA.

Acuerdo disuelto. En horas de la noche, una vez que la Policía y las Fuerzas Armadas se retiraron de la zona hasta la comunidad de Santa Fe, un grupo volvió a tomar el puente, dando por sentado la rotura del diálogo. Esta situación genera temor en la población y el desabastecimiento de productos en Yapacaní.

No hay justificante para las medidas. “Cuál es la demanda, qué quieren. Hay bloqueos, pero nadie sabe qué quieren. Desbloquearon y a la media hora, volvieron a bloquear. No hay justificante, lo que quieren es frenar el país, lo que quieren es bloquear el país. No lo vamos a permitir”, manifestó el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.