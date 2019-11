Bloqueos y cerco en La Paz

Buscan apaciguar movilizaciones en El Alto

Autoridades Alteñas manifestaron que existen grupos violentos que estan enfrentando a la ciudadanía.

Lunes, 18 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: La Fejuve de El Alto, afín al MAS, es quien dirige los bloqueos en esa ciudad.

La alcaldesa Soledad Chapetón llamó ayer a pacificar El Alto y buscar la reconciliación social para no perjudicar a las familias y al progreso de esa ciudad con bloqueos y movilizaciones que provocaron el desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Llamado. Organizaciones sociales afines al exmandatario Evo Morales sostienen por varios días medidas de presión en contra del Gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez, a pesar de que garantizó que ese municipio no sufrirá ningún perjuicio durante el periodo de transición y la celebración de nuevas elecciones. "No permitamos que nos enfrenten entre hermanos, es hora de buscar la reconciliación. Los alteños no somos gente violenta, solo queremos trabajar para el beneficio de nuestras familias y el progreso de nuestra ciudad", dijo en un comunicado de prensa.

Gremiales señalan perjuicios debido a las movilizaciones. El dirigente del sector gremial, Francisco Figueroa, pidió deponer actitudes de confrontación a los sectores movilizados contra el Gobierno provisional y evitar más perjuicios a los habitantes de La Paz y El Alto con el bloqueo de vías. "El sector gremial se encuentra perjudicado por ese movimiento constante que ha habido todos los días. Quiero pedir a todos los compañeros de El Alto, por favor deponer actitudes, llamar a la pacificación total de ambos sectores que están peleando", dijo. Figueroa lamentó que las movilizaciones de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) afecten el abastecimiento de los productos de la canasta familiar. "Llamo al país a una pacificación y, particularmente, dejen trabajar a los compañeros que día a día trabajan para buscar este sustento diario", exhortó.

Amenazan con multas y toma de casas a campesinos si no asistes a bloqueos. En El Alto están concentrados ciudadanos que viven en el altiplano y valles paceños. Son representantes de las 20 provincias de La Paz; sin embargo, no todos están de acuerdo con las medidas aprobadas por la Federación de Trabajadores de Campesinos Túpac Katari. Campesinos paceños denunciaron que la dirigencia impone multas de Bs 300 y que amenazan a los disidentes. "No estamos tranquilos, los que pensamos diferentes los que respetamos la Constitución, los que pedimos respeto a la Constitución, somos perseguidos", dice el vecino de una de las provincias de La Paz.