La Paz

Planta de Senkata el gobierno apuesta al diálogo

El abastecimiento fue suspendido debido a los bloqueos en los accesos a la planta.

Lunes, 18 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: El ministro de Hidrocarburos, Carlos Hugo Zamora, aseguró que los surtidores de gasolina, diésel estarán reabastecidos.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aseguró que se agotarán los mecanismos de diálogo para despejar el bloqueo a la Planta de Senkata, cuyo cerco imposibilita el normal suministro de combustibles a las ciudades de La Paz y El Alto.

Intervención. Según Zamora, no se va autorizar una intervención agresiva porque cualquier tipo de confrontación cerca de la Planta de Senkata es demasiado peligroso, tomando en cuenta lo inflamable de la factoría. "No queremos nosotros intervenir a la fuerza porque no vamos autorizar una intervención agresiva, vamos a esperar que se agoten los mecanismos de diálogo porque, además, Senkata es una planta demasiado peligrosa para realizar cualquier tipo de confrontación", informó.

Abastecimiento. Aseguró que el Ministerio de Hidrocarburos está listo para abastecer de combustibles a la población, en el momento que se dé una vía de acceso para llegar a la ciudad de La Paz. Por otro lado, anunció que hoy se tendrán noticias sobre la reestructuración de todas las empresas que dependen del Ministerio de Hidrocarburos y también sobre la administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Policía busca acercamiento con vecinos de El Alto. El comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, informó que esa institución busca un acercamiento y el diálogo con los vecinos del Distrito 8 de El Alto que bloquean la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata para restablecer la distribución y el abastecimiento de combustibles a la región. "Estamos agotando el diálogo, justamente el comandante regional de El Alto está abriendo un diálogo con los señores del Distrito 8, para que podamos abrir la planta de Senkata y poder normalizar en la ciudad de La Paz", dijo.