Carne de res y pollo

Habilitan puente aéreo para paliar la escasez

El producto básico para la canasta familiar, llegó en la jornada de ayer a la capital paceña desde Santa Cruz.

Lunes, 18 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Las 35 toneladas de pollo, fueron puestas a la venta de inmediato en ambas ciudades.

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, informó que unas 60 toneladas de carne fueron movilizadas por el puente aéreo que habilitó el Gobierno para paliar la escasez de ese producto en los mercados de La Paz y El Alto. "A la ciudad de La Paz llegaron 35 toneladas de res, ya se está distribuyendo. En el transcurso de las próximas horas van a llegar 25 toneladas de pollo que se va a distribuir en La Paz y El Alto", dijo en el transcurso de la tarde.

Otros productos. Justiniano afirmó que se extrema los esfuerzos para abastecer de alimentos de primera necesidad a las familias de ambas ciudades. "Mañana vamos a contar con huevo, verduras, porque estamos llegando con todos los sectores", añadió al lamentar las movilizaciones de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que se resisten a esperar las nuevas elecciones para superar la crisis política en el país.

Contexto. Organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene el bloqueo a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona de Senkata de la urbe alteña. Entre tanto algunas carreteras bloqueadas provocaron desabastecimiento de combustibles y alimentos a la ciudad de El Alto y La Paz.



Sobreprecio. En la ciudad de El Alto, el precio del pollo tuvo un incremento sustancial ya que el precio oscila entre Bs 65 y 100 a causa del desabastecimiento. La libra de zanahoria cuesta Bs 8, mientras que la papa tuvo un aumento importante, la arroba cuesta Bs 80.

Asimismo, en la feria de la 16 de Julio escasean verduras como la zanahoria, tomate, lechuga etc. El maple de huevo cuesta entre Bs 45 y 55. Otro producto que no se puede encontrar en los mercados alteños es el aceite a granel. En la ciudad de La Paz, los productos de la canasta familiar también sufrieron incrementos a causa del desabastecimiento. En el Mercado de Achumani el kilo de pollo cuesta Bs 45, el kilo de carne Bs 70 y 80. La libra de zanahoria Bs 10 y la arroba de papa Bs 80 a 100. El precio de un queso mediano esta Bs 35 y 40 su incremento abismal en comparación con meses atrás. Asimismo, también se observó escases de pan. Las caseritas aseguran que los bloqueos no permiten que las verduras y otros productos lleguen a los mercados. Indican que la escases ya se hace sentir en las familias alteñas por lo que piden que se solucione los conflictos para poder retomar sus actividades cotidianas.