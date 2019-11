Urge mantener estabilidad con inversiones

Pasos. Mientras los economistas, sugieren hacer ajustes al gasto público; el gobierno prevé medidas correctivas prudentes como liberar los cupos de exportación que garanticen la actual estabilidad.

Domingo, 17 de Noviembre, 2019

La actual presidenta de Estado, Jeannine Añez, luego de la caída de 13 años y diez meses del gobierno de Evo Morales, recibe un país con una economía en desaceleración permanente con un alto déficit fiscal por encima del 8%, una balanza comercial negativa por quinto año consecutivo, caída constante de las Reservas Internacionales Netas (RIN) desde el 2014 y un incremento imparable de la deuda externa por encima de los 10.000 millones de dólares.

Para hacer frente a esa situación, ni bien posesionado como Ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, anticipa una línea de acción basada en mantener la estabilidad económica a partir de la reducción del gasto público, la inamovilidad del tipo de cambio, la continuidad de la subvención de los carburantes y el mantenimiento de los bonos.

Sin embargo, el nuevo timón de la economía, adelantó que la primera medida será liberar el permiso a las exportaciones y con ello dar dinamizar la productividad, que en los últimos años ha perdido $us 4.000 millones. "Un concepto que vamos a tener es liberar un poco la economía para que el potencial productivo del país pueda seguir aumentando", dijo el viernes en La Paz.

Los márgenes de la economía. Gary Rodríguez, Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior(IBCE) refiere que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), será mucho menor al esperado, la misma según el INE(Instituto Nacional de Estadisticas), al primer semestre de este años llegó al 3,3%. “En los últimos años hemos estado crecido cada año menos. Es mas no se pagó el doble aguinaldo porque la economía se está desacelerando aún más”, apunta.

Jimmy Osorio, economista, apunta que ese crecimiento del PIB al 3,3% al primer semestre, con la parálisis de los últimos 21 días de la economía incidirá de manera negativa. “No creo que el crecimiento supere siquiera el 3%, estimo que apenas pasemos por encima del 2%”, refiere.

En una edición anterior, Juan Antonio Morales, economista y ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), enfatizó que el gobierno que se haga cargo deberá hacer necesariamente ajustes 'si no queremos que el país vaya hacia el despeñadero'. “El próximo gobierno, cualquiera que sea, está obligado a tomar las medidas correctivas”, precisó.

El economista German Molina, docente emérito de la Universidad Católica y economista, dice que dicho ajuste tendrá que ver con los recortes al gasto público. “Hay que frenar el gasto fiscal, dejar de gastar el ahorro interno y así evitar acudir al endeudamiento para financiar la inversión pública que en el fondo resulta en un despilfarro improductivo”, precisa.

Pero tomando en cuenta que aún persiste las restricciones, Molina recomienda ser cautos con los ajustes, hasta que se sepa con datos y cifras precisas para saber cuál es realidad de la situación económica actual. Anticipa que podía ser mucho más dramática el panorama económico del país, de lo que el anterior reflejó más en tono de propagan y no basada en información transparente.

Y Julio Alvarado, economista y senador del Estado, argumenta que hay que empezar a recortar el presupuesto y someterse a una economía de austeridad y alentar las inversiones para que sea sostenible en el tiempo, con varios incentivos que permitan alentar la iniciativa privada y la seguridad a las inversiones.

Contexto de preocupación. Diferentes analisis como el IBCE, la fundaciones: Milenio y Jubileo dan cuenta que a diciembre 2019 se prevé un cierre con déficit fiscal de 8,3% respecto al PIB y una estimación para el 2020 de un déficit fiscal de 8,7 por ciento respecto al PIB, que posiblemente sean cubiertos con créditos del Banco Central de Bolivia y crédito externo de organismos bilaterales, multilaterales y privados.

La balanza comercial, al mes de agosto registró un déficit del 5%. Es decir, exporta menos de los que se importa al país, lo que significa que se produce menos y los ingresos en esa medida bajan. “Al mes de agosto del 2019, las exportaciones bolivianas experimentaron una baja del 5% comparado con el mismo período de la pasada gestión, en tanto que las importaciones crecieron 3%, dejando un déficit en el saldo comercial de 722 millones de dólares”, enfatiza un reciente análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior con datos reportados por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas).

El otro tema es la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Según el reporte del 'ente emisor', de alcanzar el 2014 el umbral $us 15.122,8 millones, la misma descendió a junio de este año a solo $us 8.316,9 millones.

A falta de recursos por ingresos por exportación con valor agregado entre otros, el gobierno de Morales, en los últimos años acudió al endeudamiento. A agosto 2019, el saldo de la deuda externa pública fue de $us 10.747 millones y en porcentaje del PIB anotó un 24,9%, muy por debajo de los límites fijados por organismos internacionales, como el criterio de la Comunidad Andina (CAN) de 50%.

in embargo, las mismas cifras revelan que la deuda externa entre el 2007 (año que Bolivia se benefició de la condonación) creció cinco veces. De registrar $us 2.208 millones el 2007, la misma alcanzó al mes de agosto de este año a $us 10.747 millones. Entre diciembre de 2018 y agosto de este año la cifra se incrementó en $us 569 millones.

43 Mil millones de $us

Es la cifra del Producto Interno Bruto(PIB), que el gobierno anterior dejó sentada como oficial. En ese ámbito se menciona que la deuda externa es bastante sostenible. "La deuda externa pública subió de $us 4.942 millones en 2005 a $us 10.747 millones a agosto de 2019, el PIB se cuadruplicó al pasar de $us 9.574 millones en 2005 a $us 40.581 millones en 2018", fue el último reporte. El gobierno actual debe corroborar la certeza de esos indicadores.

15 Mil millones de las RIN

Las reservas internacionales netatas, conocidas como RIN, alcanzaron su pico más alto el 2014 con $us 15.122,8. Esta bajó a menos $us 8.000 millones. "Eso significa que nos estamos gastando el poco ahorro de la casa, como efecto de la baja productividad, escaso incentivo a la iniciativa privada y una inversión pública improductiva, que no genera ingresos", precisa el economista Julio Alvarado.

30 Por ciento tributa

El actual ministro de Economía y Finanzas dio cuenta que una tercera parte de los contribuyentes paga impuesto, en cambio el resto solo lo hace por servicios. El IBCE, argumenta que no hay otra posibilidad que aumentar el nivel de ingresos del TGN a través de las recaudaciones, pero bajando impuestos y ampliar la base de contribuyentes.

Apuntes

Liberación. Según el ministro de Economía José Luis Parada, entre 2008 y 2018, estuvo en vigencia un decreto supremo "discrecional" que fijaba cupos de exportación, lo que provocó al país perder más de 4.000 millones de dólares. "Este tipo de trabas discrecionales no se van a presentar y vamos a tratar de liberar y estamos viendo de qué manera facilitamos a las industrias, a los productores, mover su producto", agregó en un desayuno con periodistas en La Paz.

Vigencia. Por otro lado, remarcó que se mantendrá la estabilidad de todos los funcionarios del Ministerio de Economía que tienen más de 10 años de antigüedad y pidió no satanizar a las instituciones dependientes de ese despacho, porque muchas cumplen un rol técnico.

Instituciones. Como parte de una política de continuidad y dinamismo a la economía, Parada anticipó que, por el momento, no se consideró realizar cambios a la Presidencia del Directorio (del Banco Central de Bolivia) porque es una institución encargada de manejar la política monetaria del país, y mencionó que el Ministerio de Economía dejará de intervenir en el ente emisor, como lo hacía el anterior gobierno.

Crecimiento. Hace par de días, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región para 2019, año en que se espera una expansión promedio de 0,1% en América Latina y el Caribe. No obstante, a diferencia de ese indicador global, el organismo ha estimado para Bolivia que el crecimiento este año se cerrará con 3,5%. Para los experto, esto refleja cómo el país viene experimentando un crecimiento a un ritmo cada vez menor.

Estabilidad. A tono con lo que anunció el ministro Parada, el gerente general del IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), Gary Rodriguez, apuntó que en una situación de cambio fijo en la moneda, los bonos que son conquistas sociales, hay que aprender a convivir con esta situación a fin de no despertar expectativas inflacionarias. En cuanto a los bonos, mantenerlos al considerarse una conquista social.

Recomendaciones. AL unisono los economistas, aseguran que el único camino, es frenar el gasto público, revisar los proyectos programados y/o en ejecución y si es posible suspenderlos; además, dejar de utilizar el crédito del Banco Central de Bolivia, cuya acción ha provocado la disminución abrupta de las reservas internacionales. Ven favorable liberar los permisos de exportación y dar dinamismos.

Punto de vista

