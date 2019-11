La iglesia hace suya la Casa Común

Contexto. Los indígenas del pueblo Tacana II, denuncian que la carretera podría partir en dos su territorio.

Domingo, 17 de Noviembre, 2019

A nitalia Claxi Pijachi Kuyuedo, líder indígena representante del pueblo Okaina Witoto de la Amazonía Colombiana, uno de los 348 pueblos que viven en la selva, sale radiante de alegría de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es que no es para menos. El Papa Francisco dejó sentado en el corazón de la Iglesia Católica la agenda de cómo salvar la Amazonía, considerada la 'casa común', en armonía con los pueblos indigenas.

Al igual que cientos de líderes y liderezas, Pijachi, fue parte del díalgo y escucha, en la Asamblea de Obispos del mundo denominado Sínodo, cuyo encuentro fue para abordar y sentir en carne viva la situación real que viven los pueblos de la Amazoníañ. En gran parte, a merced de las políticas extrativas, la violación de sus derechos fundamentales y el éxodo que pone en peligro su propia existencia.

Los obispos y los pueblos indígenas, en un encuentro sinodal que duró entre el 6 y 28 de octubre, lograron que la Iglesia Católica haya suya la problemática de la Amazonía, en un proceso pos sinodal(puesta en marcha) que tiene como tarea fundamental internalizar en la selva una iglesia viva en la selva. "Luego de cuatro años de diálogo, hemos venido a concretar todo lo que hemos soñado aquí (el Vaticano), para trabajar en armonía en bien de la 'casa común'; como también del planeta. Muchas cosas que funcionan en el occidente afectan nuestro territorio y muchas cosas que genera nuestro hábitat, beneficia a todos", precisó Pijachi, quién se considera 'no Católica', pero dice que hay que vivir en armonía con las diferencias.

Una mirada diferente de la Iglesia. "Por desgracia la extracción la extracción del oro está más cerca de la palabra de Dios", dijo a viva voz uno de los líderes indígenas en pleno Sínodo. Esa voz sacudió el debate en el corazón de la Iglesia y en la conciencia de los obispos sinodales.

Esos reclamos, cientos de voces presentes, en distintas salas sinodales, lograron culminar con un documento de 120 puntos o ‘enmiendas’, que en la expresión de los misioneros, tiene el objetivo inverso: amazonizar la Iglesia Católica. "Nos vamos a la Amazonía con esa imagen del Papa Francisco, una vez mas diciendonos 'avancen hacia aguas mas profundas', vayan más alla. Eso nos exige, ir de manera mas debordante y abundante", precisó David Martinez Guinea, Arzobispos de Puerto Maldonado (Perú).

Lo mas saliente del documento. "En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espacio físico vital y nutricio, es posibilidad, sustento y límite de la vida", remarca el documento. Sin embargo, los representante indígenas en el Vaticano, palparon de manerá factica cuán concientes están los miembros de la Iglesia de ese sentir y vivir.

Gregorio Mirabal, presidente de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), remarca que es la primera vez que los indígenas son parte del Sínodo (una asamblea cerrada, basada en cardenales y obispos). "Nuestra presencia le ha traido dentro la iglesia Católica de rechazo, como los que arrojaron al río (Tevere) nuestros símbolos que habíamos expuesto. Pero, afortunadamente, la mayoría de la iglesia, siente que hay que cambiar", informó al Día.

Delio Sitconatzi Camaiteri, miembro del pueblo Ashaninca, grupo étnico amazónico del Perú, en pleno desarrollo del Sínodo, llamó la atención de los obispos al implorar que no endurezcan el corazón. "Tenemos nuestros ritos, si tenemos nuestros rítos. El centro que incorpora es Jesucristo, no hay otra cosa más. Veo que ustede no entiende que es lo que la Amazonía necesita. Los indígenas vivimos de acuerdo a nuestra cosmovisión y la naturaleza nos acerca a mirar el rotro de Dios, porque vívimos la armonía con todos los seres que hay en nuestro hábitat", precisó.

Retrospectivamente el documento rememora el proceso de evangelización y señala que a pesar de la colonización militar, política y cultural, y más allá de la avaricia y la ambición de los colonizadores, hubo muchos misioneros que entregaron su vida para transmitir el Evangelio.

En ese ámbito, el Sínodo plantea la conversión integral como pilar de la iglesia en la amazonía. "La escucha del clamor de la tierra y el grito de los pobres y de los pueblos de la Amazonía con los que caminamos nos llama a una verdadera conversión integral, con una vida simple y sobria. Estas dimensiones son: la pastoral, la cultural, la ecológica y la sinodal,", apunta.

Asimismo se plantea, una iglesia en un gran encuentro ecuménico e interrilogioso. Enfatiza el documento que la realidad pluriétnica, pluricultural y plurireligiosa de la Amazonía demanda una actitud de abierto diálogo, reconociendo igualmente la multiplicidad de interlocutores: los pueblos indígenas, ribereños, campesinos y afrodescendientes, las otras Iglesias cristianas y denominaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales populares, el Estado, en fin todas las personas de buena voluntad que buscan la defensa de la vida, la integridad de la creación, la paz, el bien común.

"En la Amazonía, el diálogo interreligioso se lleva a cabo especialmente con las religiones indígenas y los cultos afrodescendientes. Estas tradiciones merecen ser conocidas, entendidas en sus propias expresiones y en su relación con el bosque y la madre tierra", enfatiza.

En cuanto a la iglesia misionera, el debate sigue enmarcado en lo que se vaya desarrollar en proceso post sinodal. Fue un tema polémico el diaconado, en el sentido de que los índigenas puedan ser también misioneros naturales junto a sus comunidades, cuyo giro de la Iglesia Católica ya tiene origen en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, se reafirma que el Sínodo quiere ser un fuerte llamado a todos los bautizados de la Amazonía a ser discípulos misioneros. "Creemos necesario generar un mayor impulso misionero entre las vocaciones nativas; la Amazonía debe ser evangelizada también por los amazónicos", apunta.

Mirabal en ese tema, señala que ha sido muy fuerte poner en el tapete la espiritualidad indígena y encontrar caminos comunes de 'sinodalidad'. "Esto que hemos discutido, hay que poner en claro en el territorio. Pero la iglesia tiene que cambiar, tiene que hacer su conversión ecológico, los sacerdotes, los obispos, más allá de la palabra de Dios tienen que hablar de la naturaleza y de los pueblos indígenas", apuntó.

Iglesia con rostro amazónico e indígena. El Sínodo ha planteado una Iglesia con rostro indígena, campesino y afrodescendiente. "Es urgente dar a la pastoral indígena su lugar específico en la Iglesia. Partimos de realidades plurales y culturas diversas para definir, elaborar y adoptar acciones pastorales, que nos permitan desarrollar una propuesta evangelizadora en medio de las comunidades indígenas", enfatizá el documento.

En lo referente al cuidado de la Amazonía, la Iglesia asume que le corresponde ser guardianes de la obra de Dios. "Los protagonistas del cuidado, la protección y la defensa de los derechos de los pueblos y de los derechos de la naturaleza en esta región son las mismas comunidades amazónicas. "Son ellos los agentes de su propio destino, de su propia misión. En este escenario, el papel de la Iglesia es el de aliada", finalizó.

El sínodo reafirma la gran reserva verde y viva de la amazonía

Contexto. La Amazonía, también llamada Panamazonía, es un extenso territorio con una población estimada en 33.600.000 habitantes, de los cuales entre 2 y 2,5 millones son indígenas. Este espacio, conformado por la cuenca del río Amazonas y todos sus tributarios, se extiende por 9 países: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.

Potencial. La región amazónica es esencial para la distribución de las lluvias en las regiones de América del Sur y contribuye a los grandes movimientos de aire alrededor del planeta; en la actualidad es la segunda área más vulnerable del mundo con relación al cambio climático por la acción directa del hombre.

Ecosistema. El agua y la tierra de esta región nutren y sustentan la naturaleza, la vida y las culturas de cientos de comunidades indígenas, campesinos, afro-descendientes, mestizos, colonos, ribereños y habitantes de los centros urbanos. El agua, fuente de vida, posee un rico significado simbólico. En la región Amazónica, el ciclo del agua es el eje conector. Conecta ecosistemas, culturas y el desarrollo del territorio.

Diversidad. En la región Amazónica existe una realidad pluriétnica y multicultural. Los diferentes pueblos supieron adaptarse al territorio. En el interior de cada cultura, construyeron y reconstruyeron su cosmovisión, sus signos y sus significados, y la visión de su futuro. En las culturas y pueblos indígenas conviven las prácticas antiguas y explicaciones míticas, con las tecnologías y retos modernos. Los rostros que habitan en la Amazonía son muy variados. Además de los pueblos originarios, existe un gran mestizaje nacido con el encuentro y desencuentro de los diferentes pueblos.

Convivencia. La búsqueda de los pueblos indígenas amazónicos de la vida en abundancia, se concreta en lo que ellos llaman el ‘buen vivir’, y que se realiza plenamente en las Bienaventurazas. Se trata de vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el ser supremo, ya que hay una intercomunicación entre todo el cosmos, donde no hay excluyentes ni excluidos, y donde podamos forjar un proyecto de vida plena para todos. Tal comprensión de la vida se caracteriza por la conectividad y armonía de relaciones entre el agua, el territorio y la naturaleza, la vida comunitaria y la cultura, Dios y las diversas fuerzas espirituales.

Buen vivir. El ‘buen vivir’ es comprender la centralidad del carácter relacional trascendente de los seres humanos y de la creación, y supone un ‘buen hacer’. Este modo integral se expresa en su propia manera de organizarse que parte de la familia y de la comunidad, y que abraza un uso responsable de todos los bienes de la creación. Los pueblos indígenas aspiran a lograr mejores condiciones de vida, sobre todo en salud y educación, a disfrutar del desarrollo sostenible protagonizado y discernido por ellos mismos y que mantenga la armonía con sus formas tradicionales de vida, dialogando entre la sabiduría y tecnología de sus antepasados y las nuevas adquiridas.