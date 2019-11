Áñez sobre Evo: 'Puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude'

Desde su asilo político en México, el exmandatario dijo que 'si aporta a la pacificación, mañana mismo (regreso), porque me duele que haya tantos muertos'.

Viernes, 15 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en La Paz. Foto: Reuters

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, advirtió este viernes al exmandatario Evo Morales que si decide volver al país enfrentaría un juicio por "fraude electoral".

"Él sabe que tiene cuentas pendientes con la justicia. Puede volver, pero tiene que responder ante la justicia por fraude electoral", dijo Áñez a la agencia de noticias AP.

Morales dimitió el domingo pasado, presionado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Williams Kaliman, y por el comandante general de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón. Poco antes de anunciar que dejaría el cargo, el expresidente había convocado a nuevas elecciones generales "para buscar la paz", en concordancia con una sugerencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Áñez anunció esta semana que ejercía el cargo de manera provisional, mientras se organizaban nuevos comicios. Sobre el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), la presidenta interina dijo que tienen "todo el derecho de participar en elecciones, que busquen candidatos".

Evo quiere "pacificar" Bolivia

Desde su asilo político en México, el exmandatario ha hecho llamados a la pacificación en Bolivia. "Insistimos en pedir que se instale el diálogo nacional que garantice el retorno de nuestra querida Bolivia al rumbo de la pacificación democrática", tuiteó este viernes.

En entrevista con el diario El Universal, Morales dijo que se sentía "capaz para pacificar a Bolivia" si la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazaba su renuncia, ya que hasta este viernes no ha sido aprobada por el Parlamento, como lo establece la ley.

"Por mí, si aporta a la pacificación, mañana mismo [regreso], porque me duele que haya tantos muertos, me duele que las Fuerzas Armadas que he equipado tanto [...] ahora abusan del pueblo", dijo.

El exmandatario aseguró que le gustaría terminar su mandato y garantizar las elecciones con "un nuevo proceso electoral".

