Sucesión presidencial constitucional

Nuevas elecciones, Áñez ratifica su misión

Situación. La presidenta de Bolivia manifestó que cumplirán el mandato de convocar a comicios.

Viernes, 15 de Noviembre, 2019

La presidenta interina Jeanine Añez ratificó que su intención es convocar a elecciones pronto y le dijo al MAS piense en buscar candidatos, aunque aclaró que Evo Morales no está habilitado.

Textual. "Lo que sugeriría al MAS que desde ahora, tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidatos, Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato", dijo Añez. Recalcó que Evo Morales y Álvaro García no están habilitados para un cuarto mandato, y señaló que por eso se generó la convulsión en el país. Señaló que se garantizará la convocatoria a elecciones con profesionales que sean probos y transparentes.



Advertencia. Asimismo, Añez advirtió a los asambleístas del Movimiento al Socialismo que "quieran o no" se conformará el Tribunal Supremo Electoral, para que lleve adelante las nuevas elecciones generales. La autoridad insistió que cumplirá con la convocatoria a los comicios generales, después que en las Elecciones Generales de octubre se hicieron señalamientos de fraude electoral, el Ministerio Público ha iniciado un proceso de investigación a las denuncias. Añez advirtió a los asambleístas del MAS que tendrán que rendir cuentas por sus actos si no quieren viabilizar la elección de los vocales del TSE y de los tribunales electorales departamentales de los nueve departamentos, con el objetivo de dar certidumbre al país. "Nosotros vamos a llevar adelante, quieran o no, estén incitando hasta ahora a la violencia este gobierno de transición con todo su gabinete van a garantizar al pueblo boliviano las elecciones nacionales", sostuvo Añez.

10 de noviembre

fecha en la que Evo Morales renunció a su cargo de presidente de Bolivia.

La ONU envía a un delegado especial a Bolivia

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, decidió enviar a un mediador a Bolivia para "encontrar una solución pacífica de la crisis y garantizar elecciones transparentes, inclusivas y creíbles".

El enviado de la ONU será Jean Arnault, quien viajará hoy a Bolivia. Buscará establecer contactos "con todos los actores" protagonistas del actual conflicto boliviano y ofrecerá el apoyo de la ONU para encontrar la manera de pacificar el país. "El Secretario General sigue profundamente preocupado por los acontecimientos en Bolivia y reitera su llamado a todos los bolivianos para que ejerzan la máxima moderación", señala el comunicado compartido por la ONU.

Puntual

Carlos Mesa. El líder de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, pidió ayer que la ALP renueve lo antes posible el TSE, para pacificar y solucionar la crisis política que vive el país, a la vez que se cumpla la misión de la presidenta transitoria de llamar a comicios a la brevedad posible. "Que se haga efectivo algo muy importante: la convocatoria inmediata a la renovación del Tribunal Supremo Electoral", pidió.

Autoridad. Añez señaló que una vez que termine de conformar su gabinete ministerial pondrá manos a la obra para convocar a los nuevos comicios nacionales. "Si logramos consolidar todo hasta hoy, aseguro que desde mañana hablaremos a la convocatoria a nuevas elecciones con el mecanismo que se pueda", dijo.

Agencias eldia@eldia.com.bo