Lo anunció el Ministro de la Presidencia

Establecen diálogo para pacificar protestas en el país

Negociaciones. Jerjes Justiniano informó que analizan las condiciones del MAS para desmovilizar a sus afines. El retorno de Evo Morales, sería una de ellas.

Viernes, 15 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Cobija. Decenas de exiliados políticos por el caso El Porvenir retornaron al país, en Pando.

El nuevo ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, reveló ayer que ya hubo un primer diálogo con parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) para tratar de llegar a acuerdos que permitan la pacificación del país.

Tres solicitudes. Justiniano señaló que son tres los principales pedidos que tiene el MAS al Gobierno y por eso las autoridades gubernamentales solicitaron que la reunión entre en un cuarto intermedio.

"Estamos en una mesa de diálogo, estamos conversando creemos que es posible pacificar el país. Le hemos pedido un cuarto intermedio, mientras accedemos a estas siatuaciones, viabilizamos, estamos en respuesta de ello, pero el Gobierno ha sido claro con los asambleístas en que quiere es la pacificación del país", aseveró Justiniano.

Señaló que entre los pedidos del MAS está la aprobación de una Ley que garantice que no habrá persecución política a los miembros de ese partido y un salvoconducto para todos sus dirigentes.

"Si quieren una ley en la que se garantice la no persecución política perfecto. La persecución política no es lo mismo que la persecución judicial, ellos dijeron que no quieren impunidad, quieren viabilidad. Una ley en ese sentido la podemos trabajar", aseveró.

Retorno de Evo. Agregó que el tercer pedido del MAS es permitir el retorno del expresidente Evo Morales, hoy asilado en México. "(El MAS) ha pedido inclusive la posibilidad de que el presidente Evo Morales retorne al país y no tiene problema (el Gobierno), es un ciudadano más el expresidente", expresó el Ministro.

Eso sí, reprochó que desde México Morales siga emitiendo mensajes respecto a la política boliviana.

"Lamentamos las declaraciones. Convocamos al ex presidente que en su condición de asilado cumpla con la normativa internacional y se abstenga de realizar declaraciones", acotó.

Ayer, Morales aseveró que está dispuesto a volver al país "si el pueblo se lo pide".

Defensoría. La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exhortó ayer a la presidenta Jeanine Áñez a acercar a las partes en conflicto para consolidar la institucionalidad en el país. "Exhortamos a la presidenta del Estado pueda acercarse a estas partes en conflicto. Hay que lograr reponer el órgano Electoral, el órgano Legislativo, consolidar el órgano Ejecutivo, y que sean instancias para que pueda generarle una respuesta a la gente movilizada y consolidar la institucionalidad del Estado", dijo a la televisora RTP.

91 millones de Bs

en esa cifra se calculan los daños en La Paz por los conflictos, según el alcalde Luis Revilla.

Gutiérrez sale de San Pedro y culpa a Evo Morales

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, apuntó al expresidente Evo Morales por tenerlo como preso político en la cárcel de San Pedro durante más de un año.

"El presidente Evo Morales Ayma en su momento, ahora ya asilado en México, es el autor confeso de lo que me han encarcelado injustamente en la cárcel de San Pedro, alejándome de mi familia, de mis hermanos, de todos los productores de hoja de coca", apuntó el líder cocalero.

La exvocal Lucy Cruz fue enviada a la cárcel

La justicia determinó enviar a la cárcel de Miraflores, con detención preventiva, a la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, elegida por Evo Morales, por el caso del fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre.

Con Cruz, ya son cuatro vocales que fueron enviados en la cárcel por este caso. Falta la captura de Idelfonso Mamani y Lidia Iriarte.

Cruz fue elegida por Evo Morales cuando este era mandatario, puesto que de acuerdo con la norma el presidente tiene la prerrogativa de designar a uno de los vocales del TSE.

El fiscal indicó que el juez optó por enviarla a Miraflores, para evitar que comparta el penal de Obrajes con María Eugenia Choque.

El día de las elecciones, Cruz habría sido la que observó un presunto favorecimiento a Comunidad Ciudadana en el TREP, por lo cual se ordenó cortar ese cómputo, según reveló el director de la Neotec, Marcel Guzmán de Rojas.

