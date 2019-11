En conferencia de prensa

Áñez garantiza elecciones con o sin la bancada del MAS

Jueves, 14 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: La presidenta del Estado, Jeanine Áñez. Foto: Cortesía

La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, aseguró hoy que convocará a las elecciones con o sin la ayuda de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS).

En conferencia de prensa, Áñez aseveró que dará cumplimiento a su compromiso de llamar a nuevos comicios y con un Órgano Electoral conformado por personas “notables” y reconocidas por la población boliviana.

Señaló que si la bancada del MAS en la Asamblea no quiere participar del proceso se buscarán otras vías legales para llevarlo a cabo.

“Si la Asamblea, el MAS no quiere darle esa certidumbre al país allá ellos y su conciencia. Ellos darán la respuesta a los bolivianos de no haber querido formar parte de esta situación, nosotros lo vamos a llevar adelante, quieran o no. Aunque estén incitando a la violencia, este Gobierno de transición va a garantizar al pueblo la convocatoria a elecciones nacionales con profesionales probos, transparentes. Si ellos no quieren formar parte vamos a buscar los mecanismo que sean necesarios, el país tiene que saber que las elecciones van a ir”, aseveró Áñez.

La Presidente manifestó que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene todo el derecho de participar en los nuevos comicios, aunque dejó en claro que no podrán hacerlo ni Evo Morales ni Álvaro García Linera.

“Evo Morales y García Linera no están habilitados para un cuarto mandato. Le sugeriría al MAS buscar nuevos candidatos”, dijo.

Señaló que una vez que termine de conformar su gabinete ministerial pondrá manos a la obra para convocar a los nuevos comicios nacionales.

“Si logramos consolidar todo hasta hoy, aseguro que desde mañana hablaremos a la convocatoria a nuevas elecciones con el mecanismo que se pueda”, dijo.

Por otro lado, Áñez también garantizó la seguridad der todos los funcionarios públicos para que vuelvan a sus fuentes de trabajo.

Manifestó que la presencia policial en instituciones públicas es para prevenir que no se saque ningún tipo de documentación, ya que esos papeles servirán para realizar una auditoría al gobierno que dejó Evo Morales.

Finalmente, Áñez dejó en claro que el único golpe de estado que hubo en Bolivia fue el que se realizó el 20 de octubre con el fraude en las elecciones. /Oxígeno