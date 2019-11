Sin la oposición

El MAS sesionó de madrugada

Jueves, 14 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Sergio Choque. Foto: Oxígeno

Amparada en sus 2/3, la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) sesionó en las últimas horas de la noche del miércoles y la madrugada del jueves y posesionó a Sergio Choque como presidente de la Cámara de Diputados, en reemplazo de Víctor Borda, quien renunció a su cargo.

“Hemos llegado a consensos en la bancada mayoritaria MAS-IPSP con la participación incluso de la diputada Inés López de oposición (UN), logrado apoyo del pleno para que asuma por este periodo legislativo la presidencia de la Cámara de Diputados", dijo.

Choque – quien era jefe de bancada del MAS- mandó un mensaje de pacificación al país y señaló que se trabajará en una norma para que la Fuerzas Armadas ya no estén en las calles.

“Debemos elaborar una ley de urgencia que haga que el Ejército que hoy está en las calles retorne a los cuartales; inmediatamente nos podremos a trabajar”, dijo en su discurso tras jurar en el cargo.

"Quiero pedir a los sectores movilizados apaciguarnos ya no podemos seguir enfrentándonos", agregó.

Según datos de la Vicepresidencia del Estado, la trayectoria política de Choque nace como dirigente de la Federación de Juntas Vecinales y fue elegido por la circunscripción 12 de la ciudad de El Alto.

En la misma sesión, según Erbol, fue aprobada la renuncia de Susana Rivero al cargo de primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y aseguró que la carta de supuesta renuncia que circuló en las redes sociales “fue el montaje de una firma echa en alguna computadora”.

Dijo que renunciaba al cargo en la directiva pero no a su mandato de diputada nacional. “Yo no abandono el barco jamás, me quedaré en mi curul. Estoy cediendo un lugar en la testera para que otro mi lugar pueda ayudar para solucionar lo que está viviendo el país en las calles”, manifestó la asambleísta por el departamento del Beni. /Oxígeno