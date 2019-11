Clases se extenderían hasta el 14 de diciembre

Maestros urbanos piden no ampliar calendario escolar

Demanda. Los educadores exigen la reprogramación diferenciada del cronograma educativo, pero dentro de los 200 días establecidos de clases.

Jueves, 14 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Cautela. 21 días duró el paro indefinido en Santa Cruz, las clases se suspendieron para precautelar la seguridad de los menores.

Tras apaciguar los conflictos sociales que atravesó el país, y la renuncia del director departamental de Educación, Prof. Salomón Morales, la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz instaló ayer una Asamblea en las afueras de la Dirección Departamental de Educación, para tratar la designación de nuevas autoridades y el cierre del año escolar. Los docentes también exigen la renuncia de los subdirectores distritales que supuestamente serían afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Reprogramación de calendario escolar. La semana pasada, el exministro de Educación, Roberto Aguilar, dio a conocer la reprogramación del calendario escolar, esto debido a los paros que se llevaban a cabo en todo el país, solo para las unidades educativas que hayan tenido suspensión de actividades. En aquella ocasión indicó que no existía la posibilidad de que se suspenda el año escolar, además de que no estaba permitido el avance escolar si no es de manera presencial.

Maestros analizan ampliación. El lunes miembros de la Federación de Maestros Urbanos decidieron tomar el edificio de la Dirección Departamental de Educación, manifestando su molestia por la determinación de la pasada semana. Los pedagogos exigen la reprogramación diferenciada del calendario escolar pero dentro de los 200 días establecidos de clases, así lo manifiestó Osmar Cabrera, vocal del Comité de Movilización de este sector. En ese sentido convocaron a una asamblea para plantear una postura sobre el tema, frente a las nuevas autoridades, puesto que en los próximos días se conocerá a quién estará al mando de la estructura, ya que el director Salomón Morales presentó su carta de renuncia.

Nuevas fechas. Estas fueron las nuevas fechas anunciadas por la ex autoridad educativa nacional: Chuquisaca: 17/12/2019, La Paz: 13/12/2019, Cochabamba: 13/12/2019, Oruro: 10/12/2019, Potosí: 23/12/2019 para fiscales y 18 para privadas, Tarija: 16/12/2019, Santa Cruz: 13/12/2019, Beni: 6/12/2019, y Pando:10/12/2019 para fiscales, no habría ampliación para privadas.

Piden renuncia de subdirectores. Otro de los puntos tocados en la asamblea fue la renuncia de los subdirectores distritales que serían afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

15 días

fueron suspendidas las labores escolares en Santa Cruz.

14 de diciembre

concluirían las clases con la reprogramación del calendario.