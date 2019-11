Llama al respeto, tolerancia y justicia

La Iglesia llama a la paz Pide respeto a las normas de la CPE

Recomendación. La Conferencia Episcopal Boliviana pide a los responsables políticos que propicien una salida constitucional. El monseñor Aurelio Pesoa, recomienda evitar los actos de violencia entre bolivianos.

Miércoles, 13 de Noviembre, 2019

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un nuevo pronunciamiento para pedir la paz y tranquilidad "entre todos los bolivianos" y llamó a respetar las normas constitucionales vigentes en el país.

No más agresiones. "Jesucristo nos invita a buscar la paz con todos. Que no haya más agresiones entre unos y otros. Que reine la paz en el país. Que las ideas no sean causa de enfrentamientos violentos. Los posicionamientos políticos tienen que servir para construir un país en progreso y libertad, pero no para enfrentarnos entre hermanos", señala el comunicado, leído por el monseñor Aurelio Pesoa.

Respeto a las normas constitucionales. "El futuro de Bolivia se construye en el respeto de las normas constitucionales y otorgando garantías a los representantes del pueblo en ejercicio para que actúen en conciencia y busquen el bien común", agrega el comunicado de la Iglesia.

En ese sentido, la CEB pide a los responsables políticos que propicien una salida constitucional a la "situación creada", y a los líderes cívicos y movimientos sociales, "manténganse con actitudes de paz y despójense de toda violencia", exhorta.

"Construyamos una Bolivia con respeto, tolerancia, libertad, justicia y verdadero progreso para todos. Tras lo vivido estos días invitamos a mirar al futuro con esperanza y, mediante la paz, continuar construyendo Bolivia", finaliza el comunicado de la Iglesia.