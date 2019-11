Marchistas alteños rechazan que Jeanine Añez asuma la presidencia

Algunos sugirieron que sea el comandante de las FFAA, Williams Kaliman, quien asuma el mando del país.

Martes, 12 de Noviembre, 2019

Una marcha de ciudadanos alteños llegó hasta inmediaciones de la plaza Murillo durante la tarde de este martes.

Los manifestantes exigían, en primer lugar, el respeto por la Whipala, después de que algunos efectivos policiales hayan decidido cortar ese símbolo patrio de sus uniformes y dejar de izarla en algunas instituciones.

Asimismo, los alteños que decidieron marchar hasta la sede de Gobierno también rechazan que sea la senadora Jeanine Añez quien asuma la presidencia del Estado.

Según dijeron, rechazan a la legisladora beniana ya que no respeta a la Whipala ni a los indígenas.

En ese sentido, incluso, algunos alteños sugirieron que sea el comandante general de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, quien asuma la presidencia del Estado.

Entretanto, la Asamblea aún no puede sesionar debido a falta de quórum, pues la mayoría de los legisladores del Movimiento al Socialismo no asistieron a la reunión por considerar que no había garantías para resguardar su seguridad personal.

/Oxígeno