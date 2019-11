Comandante de la Policía de La Paz pide intervención de las FFAA

El comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Antonio Barrenechea, dijo que la Policía fue rebasada por los hechos violentos, llevado a cabo por "gente que tiene el objetivo de “matar”.

Ref. Fotografia: Incendio de las dependencias de la FELCC de El Alto. Foto: ANF.

Ante los últimos hechos de violencia que se registraron desde la noche de este domingo, tras la renuncia del presidente Evo Morales, el comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Antonio Barrenechea, pidió al comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, intervenga en los hechos violentos por gente que tiene el objetivo de “matar”.

“Mi general WIlliam Kaliman le solicito que (las FFAA) intervenga porque la Policía ha sido rebasada; no podemos permitir muertes y sangre que se caiga, mi General. Lamentablemente no es sostenible, hemos estado 21 días sosteniendo esto, no es posible”, dijo Barrenechea, ante los medios de comunicación.

Informó que se le hizo llegar una carta a Kaliman con esta solicitud debido a que las fuerzas policiales fueron rebasadas por las personas que se están movilizando desde anoche, ocasionando quemas y saqueos en propiedades públicas y privadas de El Alto y La Paz. Muchas de estas están en contra de la renuncia de Morales.

“Esta gente ya tiene otras intenciones, están munidos de armas de fuego y con intención de matar y no podemos permitir. La Policía Boliviana solo está en munida de agentes de químicos, gases. Es totalmente desproporcional”, resaltó.

Dijo que la solicitud fue analizada dentro de la institución de la fuerza del orden durante todo el día y se tomó la decisión porque no se quiere que efectivos policiales mueran durante los enfrentamientos, que se puedan suscitar con los manifestantes.

“No vamos a permitir que haya ni un solo muerto en el lado de la Policía Boliviana; mi responsabilidad es grande y la asumo históricamente, porque no me quiero llevar muertos a mi hombro”, dijo.

Este pedido se da al poco tiempo en que una turba quemó las dependencias de Tránsito y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto.

Por ello, solicitó apoyo para resguardo del Comando Departamental de La Paz, otras unidades policiales y las instituciones públicas.

El Comandante Departamental de la Policía explicó que el pedido público a Kalimán se debe porque ya intentaron llamarle vía teléfono, pero no lograron comunicarse con él. /ANF