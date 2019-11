Abogado constitucionalista

Bascopé: legisladores del MAS tiene hasta mañana para posesionar a Áñez

Lunes, 11 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: La senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Áñez. Foto: Urgente

El abogado constitucionalista Williams Bascopé indicó que los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) tienen hasta mañana para sesionar y posesionar como presidenta del país a la senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Áñez. De no ser así, se dejaría de lado el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la parlamentaria de igual forma asumiría la Presidencia.

“El reglamento no está sobre los valores supremos de la Constitución, no nos podemos atar a procedimiento burocráticos y arriesgar la vida de los bolivianos y el tema de la paz social. (…) La Constitución indica que en estas emergencias que se enviste a la senadora (Áñez), la burocracia se deja de lado porque el valor vida y paz social está encima de cualquier reglamento”, indicó.

Bascopé señaló que si los asambleístas nacionales del MAS quieren sabotear el procedimiento para la sucesión constitucional del primer cargo del Estado se equivocan, porque la Carta Maga es clara en este tipo de emergencias. Además acotó que si no cumplen con sus funciones podrían ser procesados por el delito de incumplimiento de deberes.

“A más tardar hasta mañana debe ser posesionada (Áñez), de no ser así opera el valor vida y el valor paz sociales de la Constitución, hay que darle paz, certeza y seguridad a este país, no por el reglamento o el sabotaje de los parlamentarios del MAS o por órdenes oscuras de los que ya estan huyendo del país nos quieran poner en zozobra, y esos a futuro serán juzgados en la justicia ordinaria”, indicó.

Tras la renuncia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, los titulares del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, los parlamentarios del partido oficialista aún no se manifestaron sobre si sesionarán o no para nombrar un gobierno de transición hasta la realización de una nuevas elecciones, las cuales no deben realizarse más a la del 22 de enero del 2020. /Urgente