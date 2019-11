Junto a Álvaro García

Evo renuncia y se desconoce su paradero

Una oleada de protesta de 21 días a nivel nacional provocó la salida de los principales mandatarios. La comprobación del fraude por la OEA colmó el vaso.

Lunes, 11 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Morales primero había convocado a nuevas elecciones antes de renunciar a su cargo.

Evo Morales, renunció al cargo después de históricos días de protestas en el país. Sin embargo, la tensión y expectativa inició al inicio de la jornada del domingo.

Desconocimiento. Cerca de las siete y treinta de la 7:30 de ayer, Evo Morales brindó una conferencia de prensa para convocar a nuevas elecciones y anunciar la destitución de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esto se dio justo minutos después de que se hiciera público el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la auditoría a las elecciones nacionales del pasado 20 de octubre.

Tras el anuncio de Morales, la expectativa creció en el país, ante la posición que asumirían los líderes cívicos del país que llevaron adelante las protestas en el país.

A partir de allí, los cívicos movilizados rechazaron el anuncio del presidente, ratificado que la única manera de apaciguar el país, sería sólo con su renuncia.

La situación cambió pasado el medio día, cuando los cívicos que lideraron las protestas salieron de su hotel para realizar una caravana que alcanzaría a las delegaciones que protestaron contra el oficialismo, fueron emboscadas un día antes en el tramo Oruro - La Paz.

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, junto a Marco Pumari, líder cívico de Potosí, cambiaron de rumbo hacia la Plaza Murillo indicando haber recibido información que el primer mandatario había renunciado al cargo.

La salida. Finalmente, precedido por una escalada de renuncias de personas allegadas a su gabinete ministerial, sus militantes más destacados como autoridades electos y públicas y sobre todo las masivas protestas que duraron 21 días, Evo Morales renunció.

Morales difundió desde la población de Lauca Ñ en el Chapare un mensaje grabado y se mostró acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra de Salud Gabriela Montaño. "Yo vuelvo a la zona del Trópico de Cochabamba para estar con mis compañeros. No tengo por qué escaparme, no he robado y si alguien piensa que he robado que me comprueben", manifestó a tiempo de declararse víctima de un golpe cívico-policial.

Morales aseguró que "esto no termina acá" y prometió que continuar junto a los movimientos sociales reflexionando y luchando como siempre. “Quiero que sepa el mundo entero y Bolivia en especial, a mis compañeros del campo: vamos a continuar con la lucha por la igualdad y la paz”, puntualizó.

Reiteró que renuncia con la intención es pacificar el país. García Linera también anunció que presentará su renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional "Yo también (renuncio), yo soy su vicepresidente, le he sido leal y me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino. Le seguiré siendo leal, acompañándole en las buenas y en las malas”, dijo.

Al concluir, García Linera recordó el mensaje de Tupac Katari: "Volveremos y seremos millones".

Morales, acusó también a la OEA de haber emitido un informe político en torno a la auditoría al proceso electoral, porque si hubiera sido un análisis técnico y jurídico, habría ganado en primera vuelta, manifestó.

Paradero. Luego de esto, mediante las redes sociales se informó que los mandatarios junto a otros ministros habrían salido del aeropuerto de El Alto con rumbo a Argentina.

Sin embargo, posteriormente se indicó que el avión presidencial se encontraba en el aeropuerto de Yacuiba, ciudad fronteriza de Bolivia con Argentina.

Al final de la tarde, que el avión presidencial habría aterrizado en la localidad de Chimore, en el Trópico de Cochabamba, considerado el bastión del MAS.