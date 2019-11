Cumple su promesa

Camacho entra con la Biblia y la carta al Palacio

Camacho, junto a Marco Pumari entraron a la histórica sede de gobierno, que ha sido reemplazada.

Lunes, 11 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Camacho, Pumari y el abogado Eduardo León rezaron en el atrio del Palacio Quemado.

Los cívicos de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de Potosí, Marco Pumari, ingresaron con la biblia en la mano la tarde del domingo a Palacio de Gobierno para dejar la carta de renuncia del presidente Evo Morales, como fue la determinación del cabildo el pasado 4 de noviembre. Posteriormente salieron y cantaron el himno nacional en el kilómetro cero de la plaza Murillo.

Cívicos. Ayer por la mañana los líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí, manifestaron que pese al informe de la OEA por las elecciones del pasado 20 de octubre, la renuncia del presidente Morales y el vicepresidente García Linera, debía efectuarse sí o sí. Tras denunciar el ataque a los potosinos que iban en caravana a la ciudad de La Paz, por parte de personas afines al MAS. “Exigimos la renuncia del señor Morales para dar paso a un Gobierno de transición, y no solo un nuevo tribunal electoral, sino también la renovación del Supremo, el Constitucional y el Parlamento”, expreso Luis Fernando Camacho, quien junto a Pumari se trasladaron a la Plaza San Francisco para acompañar a la caravana de vehículos que partían a recibir a los manifestantes movilizados que iban a reforzar las protestas en La Paz. Posteriormente, los cívicos se dirigieron a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para reunirse con los efectivos policiales amotinados. La caravana continuó su recorrido por Kilómetro Cero y luego se dirigieron hasta las puertas de Palacio Quemado. Los cívicos tenían previsto entregar la carta hoy lunes, pero ante el desarrollo de los acontecimientos llegaron la tarde del domingo a la plaza Murillo

Ingreso. Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, acompañado por una multitud de ciudadanos que se manifestaron contra Evo Morales, logró ingresar a la vieja casa de gobierno de la Plaza Murillo junto al dirigente cívico de Potosí Marco Pumari, tras pasar el piquete de huelga de hambre instalado en la puerta, por el diputado Rafael Quispe. Además de la carta de renuncia dejó una Biblia y una bandera de Bolivia, tal como había prometido días atrás. En el momento de la entrega, Morales no se encontraba en el lugar: ya que estaba en viaje rumbo a Cochabamba. Minutos después de su llegada presentó su renuncia al cargo en el municipio de Lauca Ñ, junto al vicepresidente Álvaro García Linera, por medio de un video grabado.

Constancia. La carta de renuncia para el mandatario, fue colocada al centro del hall de Palacio Quemado junto a una Biblia sobre una bandera tricolor. En el interior se sacaron una foto que los muestra con la carta, la bandera y la Biblia, ambos de rodillas donde rezaron por el país, por una salida pacífica y para evitar más muertes. Esta acción había sido prometida por el cívico cruceño, la semana pasada.

La intención de entregar la misiva en la mano del Ex Jefe de Estado no fue posible debido a que desde el viernes no se conocía el paradero fijo de la máxima autoridad del país, que se encuentra en medio de protestas por la crisis política. Todos los edificios gubernamentales alrededor de la plaza Murillo, incluso la Casa Grande, se encentraban sin funcionarios durante el fin de semana.

Retorno de la Biblia a Palacio. El milenario texto cristiano se volvió un inesperado protagonista del conflicto desatado tras la cuestionada reelección de Morales en los comicios del 20 de octubre. "No estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza; con una Biblia en la mano derecha y su carta de renuncia en mi mano izquierda", dijo en un masivo mitin el lunes 4 de noviembre.