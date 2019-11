García Linera: Renuncio, el golpe se ha consumado

'Desde donde estemos, seguiremos luchando y defenderemos a pobres y humildes no los dejaremos solos estaremos. Vamos bolivianos sigamos adelante' dijo al finalizar el discurso

Domingo, 10 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: El vicepresidente des Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Foto: Captura

El vicepresidente des Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, renunció a su cargo a través de un video y dijo que oficializará a través de una carta que enviará, en la próximas horas a la Asamblea. Pese a que se desconoce el verdadero paradero, dijo que estará acompañando a la gente humilde.

“Para que Mesa y Camacho no sigan perjudicando humildes a personas que no dejan trabajar en Santa Cruz, estoy renunciando para que hermanos dirigentes y autoridades no sean hostigados”, dijo al empezar la conferencia

Destacó los logros conseguidos en los últimos años como el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y Seguro Universal, entre otros.

“En fecha 20 de octubre hubo elecciones el pueblo nos dio el 47 % y al mitad voto por Evo, pero fuerzas oscuras comenzaron a conspirar, quemaron cortes, intimidaron a personas, formaron bandas paramilitares para intimidar campesinos, para pegar mujeres humildes, para desconocer al gobierno y no contentos con eso, amenazaron insultaron a los migrantes y con un sector de la policía que dejó de proteger a la ciudadanía y dejó de cumplir su rol constitucional y se convirtió en grupo de choque antidemocrática en la últimas horas vimos policías armados con armas de fuego de salieron a perseguir campesinos amenazando con dispararles en ciudades familias de trabajadores fueron intimidades quemadas acompañándolo en las buenas y en las malas”, dijo .

“Por ello, renuncio a cargo de vicepresidente y presidente de la asamblea el golpe de Estado se ha consumado”—agregó—“Desde donde estemos seguiremos luchando y defenderemos a pobres y humildes no los dejaremos solos estaremos. Vamos bolivianos sigamos adelante”.

Después de la alocución de Morales, García Linera rememoró la frase de Túpac Katari: "Volveremos, volveremos y seremos millones". /Urgente