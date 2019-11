Borda-renuncia-a-su-cargo-y-pide-que-liberen-a-su-hermano

El diputado, Víctor Borda, anunció su renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Cámara de Diputados y pidió la liberación de su hermano, quien fue tomado como rehén por grupos de cívicos en la ciudad de Potosí.

"Quiero comunicar mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la Cámara de Diputados y pedir que se pacifique, lamentablemente mi casa ha sido objeto de quema y toma, más allá de eso, no tiene nada que ver mi familia, en este momento ha sido tomado de rehén mi hermano y trasladado descalzo a la plaza", indicó en contacto telefónico con la red Bolivisión.

Borda pidió que se respete la vida y explicó que su decisión es para resguardar la seguridad de su familia y la integridad física de su hermano Marco Antonio Borda. Agregó que su hermano no es funcionario público, y aclaró que es un abogado particular.

“Voy a pedir a esa gente que ha reaccionado, por favor tengan la cordura y el respeto fundamentalmente a la vida”, agregó el legislador por el Movimiento Al Socialismo.

Borda fue elegido como Presidente de la Cámara de Diputados por la gestión 2019-2020.

"Yo he cumplido, siempre he sido humilde nunca he tenido vicio, acto de corrupción nada, sino fundamentalmente como valor supremo está mi familia, que hoy está pasando por un momento muy difícil", señaló. /Oxígeno