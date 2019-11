Pumari-dice-que-Evo-ya-no-es-presidente-de-los-potosinos

El presidente del Comité Cívico Potosino (Comcipo), Marcos Pumari, afirmó este domingo, tras la emboscada a mineros cooperativistas, que Evo Morales ya no es presidente de los habitantes potosinos y le pidió que renuncie al cargo.

“Yo no me voy a referir a Morales como presidente, Evo Morales ya no es Presidente de Potosí. A partir de que puso bala al departamento de Potosí, exigimos su renuncia inmediata”, dijo Pumari a la red UNO.

Denunció que grupos armados emboscaron a los cooperativistas mineros que se dirigían hacia la ciudad de La Paz para protestar contra la administración de Morales y el Tribunal Supremo Electoral.

Pumari pidió a la Policía Boliviana, que se declaró amotinada, que salga a defender a la ciudadanía que anoche en la ciudad de El Alto fue víctima del amedrentamiento de los masistas y grupos de choque.

“La policía amotinada tiene que salir de los cuarteles a defender al pueblo, caso contrario entendemos que solo es acuartelamiento”, dijo Pumari.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, anunció desde el hangar militar de El Alto que convocará a nuevas elecciones generales en Bolivia, con la partipación de los nuevos actores políticos y al cabo de una renovación completa del Órgano Electoral Plurinacional. /Urgente