Evo rechazado tras ofrecer diálogo

Llamado. El primer mandatario intentó sin éxito organizar una cumbre entre los partidos con representación parlamentaria. La iniciativa reforzó las manifestaciones.

Domingo, 10 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Rechazo. Carlos Mesa desestimó el llamado al diálogo que realizó el presidente Morales a los partidos.

Carlos Mesa y Oscar Ortiz de Comunidad Ciudadana y de Bolivia Dice No respectivamente rechazaron la convocatoria al diálogo que hizo el presidente Evo Morales; mientras que Chi Hyun Chung del Partido Demócrata Social aceptó ir a la mesa de negociación pero con condiciones.

Rechazo de BDN y CC. El candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, salió al frente para rechazar la convocatoria. "Nos parece que no existen las mínimas condiciones ni de confianza, ni de credibilidad para ir al diálogo", afirmó. Ortiz en respuesta dijo que la movilización y la protesta social no es de los partidos políticos, sino de "una ciudadanía movilizada, que demanda nuevas elecciones y un Tribunal Supremo Electoral confiable",

En esa misma línea se pronunció el postulante a la presidencia por CC, Carlos Mesa, segundo favorito en las Elecciones Generales del 20 de octubre, al negarse a asistir al llamado del Mandatario.

"Ese tiempo ya pasó, estamos en otro momento. Para ser claro, no tengo nada que negociar con Evo Morales y su Gobierno", dijo Mesa en un mensaje grabado.

Cuestionamientos. Cuestionó al Mandatario por mantener el mensaje de que en el país existe un golpe de Estado en marcha, le atribuyó que el único que ha dado un golpe a la democracia es el Gobierno cuando desconoció el referéndum del 21 de febrero de 2016.

Mesa cuestionó que Morales haya llamado a los cuatro partidos elegidos y con representación parlamentaria cuando está en curso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral boliviano.

"¿No que está esperando la auditoría de la OEA?, en qué quedamos señor Morales", cuestionó.

En tanto, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Chi Hyun Chung, aceptó el diálogo, no obstante, condicionó su participación a la presencia de los otros dos convocados, además de los líderes cívicos y del Conalde, junto a expertos constitucionalistas.

4 Partidos

obtendrían representación si se validan las elecciones MAS, CC, BDN y PDC.

Intento. El presidente junto al canciller y el vicepresidente llamó a pacificar el país, pero también a 'defender el proceso'.

Observan una contradicción en pedido para dialogar

Dirigentes cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) rechazaron la oferta de diálogo político planteado por el presidente Evo Morales y le recordaron que los movilizados no son los partidos políticos sino el pueblo en general que exige su renuncia.

El rector de la UMSA y dirigente del Conade, Waldo Albarracín, manifestó que el llamado del presidente es un insulto a la inteligencia del pueblo boliviano.

El líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, aseguró que el semblante de Morales reflejaba la desesperación de verse solo, derrotado, y le pidió que finalmente renuncie.

