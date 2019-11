En La Paz

Camacho tiende puentes en occidente

Pacto. Nelson Condori, representante de los ayllus, y el líder cívico sellaron una alianza.

Domingo, 10 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Acuerdo. El líder de los Ayllus y Camacho sellaron con un abrazo el pacto en el hotel Calacoto.

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Nelson Condori, y el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, sellaron ayer sábado en La Paz un pacto entre el sector indígena y los ciudadanos del oriente boliviano, para poner fin a todo intento de racismo y discriminación y apostar por la unidad de Bolivia.

‘Aquí termina el racismo y separatismo’. El acto fue presentado durante una conferencia de prensa donde Camacho estuvo acompañado de una delegación cruceña, y el dirigente campesino por miembros del Conade.

"Los aimaras siempre hemos puesto el apoyo para el desarrollo, ahora aquí termina el racismo, lo que es el separatismo; ahora hay que abrazarse en un símbolo de paz", dijo en tono efusivo el dirigente campesino que a continuación le pidió repetir sus mismas palabras en señal de hermandad.

‘Ya no existe la media luna’. "Le doy el compromiso no solamente mío, sino del pueblo cruceño que no existe racismo y discriminación, menos hay un separatismo por parte de nuestro pueblo, nosotros queremos unir. Le agradezco la oportunidad de unir con los campesinos y con los originarios", manifestó por su lado.

Condori le prometió reciprocidad en el occidente boliviano.

Rato antes Camacho aseguró también al dirigente campesino que en Bolivia ya no hay media luna, en una referencia a la intención de 2008 cuando los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca se apartarían de los pueblos de occidente.

Condori, representante de ayllus y ponchos consultó, "Entonces ¿aquí se acaba media luna?.

Camacho contestó: "No hay más media luna, aquí nace una sola luna".

Condori dijo que con sus representantes pedirán la anulación de las elecciones y advirtió a Camacho que si existe una vez más racismo o discriminación sobre cualquier colla o indígena Probará su chicote.

Concluyó "Ya no debe existir pelea todos somos hermanos y si los jóvenes se han movilizado nos sumamos al pedido de la anulación de las elecciones".

El pacto se cerró con un abrazo entre ambos al concluir la conferencia se desarrolló en un hotel en Calacoto, que estuvo resguardado por ciudadanos de la zona sur y representantes de los comités de distintos departamento que llegaron hasta el sector.

4 departamentos

eran denominados como La 'Media Luna': Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.