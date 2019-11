Crisis política: renuncian 5 autoridades del MAS

Un Viceministro, un Gobernador, dos Alcaldes y un Senador, todos afines al Movimiento Al Socialismo renunciaron a sus cargos durante este sábado.

Sábado, 9 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Ilustración. Foto: Internet

El gobernador de Potosí Juan Carlos Cejas, el alcalde de Potosí Williams Cervante, el alcalde de Chuquisaca Iván Arciénega, el viceministro de turismo y culturas, Marcelo Eduardo Arze García y Orlando Careaga candidato a senador por Potosí por el Movimiento Al Socialismo y ganó en el pasado proceso electoral, todos afines al partido de gobierno renunciaron es el transcurso de esta jornada.

El Gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, anunció que dejará el cargo para “pacificar Potosí”.

“Tomo esa decisión. Lamentablemente creo que no ha servido, no ha valido acá que exhortemos, que se trabaje y si es para pacificar Potosí, yo por lo menos estoy de acuerdo. Yo no me voy a aferrar al cargo si eso va a ayudar a que ya no tengamos enfrentamiento, juan Carlos Cejas Ugarte va a dejar el cargo. Tomando en cuenta que está en riesgo mi familia”, dijo.

Lamentó que toma la determinación para cuidar a su familia.

“Lo más que tengo son mis hijos, son mis familiares, vamos a dejar el cargo, porque de lo contrario esto no tiene un buen final ojalá que de aquí en delante de alguna manera pueda pacificarse Potosí”, añadió en un contacto telefónico con Radio Kollasuyo.

Otra de las autoridades en la Villa imperial fue el alcalde, Williams Cervantes, a renunciar a su cargo y estampar su firma en la bandera potosina.

En tanto, el alcalde de Sucre, Iván Arciénega (MAS), renunció a su cargo de manera irrevocable, sin que a esta hora de la tarde se conozcan más detalles sobre su decisión. Así lo confirmaron a Correo del Sur desde la Alcaldía, de manera oficial.

“Es cierto, es cierto, es completamente cierto”, dijo la comunicadora de la Municipalidad, Roxana Coro, al agregar que la dimisión será formalizada ante el Concejo Municipal una vez que cesen los conflictos sociales.

A través de un video Orlando Careaga, candidato a senador por Potosí por el Movimiento Al Socialismo y ganó en el pasado proceso electoral, presentó su renuncia al cargo.

Por último, en horas de la mañana se difundió una carta de Marcelo Eduardo Arze García quien renunció al cargo de viceministro del estado Plurinacional. Así lo dio a conocer a través de una carta dirigida a la ministra de Culturas Wilma Alanoca. El ministerio no desmintió dicho comunicado mientras que una casa televisiva paceña sostuvo contacto con el ahora exviceministro confirmando su renuncia. /Urgente