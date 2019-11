Mesa: 'Bolivia al borde de la reconquista de la democracia'

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ofreció una conferencia de prensa para negar, ante la comunidad nacional e internacional, que haya un intento de golpe de estado en Bolivia y aseguró que la movilización popular está “al borde de la reconquista de la democracia”.

“Aquí no está en camino ningún golpe de estado, lo que hay es una movilización ciudadana, democrática y pacífica”, aseveró.

En ese sentido, Mesa afirmó su compromiso con la movilización popular que, dijo “ya ha derrocado al fraude y está en el borde de la reconquista de la democracia”.

Reiteró que la única manera de pacificar al país es la de convocar a nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, reiteró su apoyo a la policía boliviana y llamó a las Fuerza Armadas a no atacar a su pueblo.

“Las FFAA están respetando su rol constitucional, no son el brazo armado de un partido o el Presidente, son una institución que defienden la soberanía y la Constitución. Estoy seguro que las FFAA no están dispuestos a salir a las calles a matar”, agregó.

Finalmente, Mesa pidió a los ciudadanos que mantuvieron protestas en las calles que no “respondan a la provocación para que no entren en el juego de la violencia"; también hizo un llamado a los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) a no provocar violencia y aceptar que el camino para solucionar los conflictos es el voto a través de nuevas elecciones.

“A mis compatriotas que han votado por el MAS, no se presten a la violencia, no se presten a generar una confrontación brutal que no va a resolver lo que el presidente no puede resolver, el único camino es el del voto. Morales no puede transferir su incapacidad de tomar una decisión democrática a sus militantes”, aseveró. /Oxígeno