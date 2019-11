Morales critica uso de religión en protestas: 'Oran para hacer gritar Evo cabrón'

Señaló que por las medidas de los opositores se perjudican las actividades económicas de sectores.

Jueves, 7 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente Evo Morales se pronunció en un acto en Cochabamba. Foto: Captura de BTV

El presidente Evo Morales expresó este jueves su crítica al uso de la religión, la Biblia y de Jesucristo en las protestas en su contra.

Señaló que por las medidas de los opositores se perjudican las actividades económicas de sectores como comerciantes y transportistas, pero “lo peor” es que usan la Biblia.

“Usan la Biblia para hacer patear a la hermanas de pollera. Rezan, oran para hacer gritar ‘Evo cabrón’. ¿Cómo se entiende eso?”, cuestionó Morales durante un acto realizado en el departamento de Cochabamba.

Morales dijo que la religión debería ser para la reconciliación entre seres humanos, entre prójimos. Sin embargo, observó que se use la Biblia para marginar a las familias y perjudicar la economía de Bolivia.

“Usan a Jesucristo para hacernos discriminar, por lo menos que sepa Jesús dio su vida por los pobres, Jesús por los pobres ha sido crucificado y ahora usan Jesucristo, religión, Biblia para la discriminación”, agregó el mandatario.

El líder de las movilizaciones cívicas, Luis Fernando Camacho, suele llevar una Biblia a los cabildos y su propuesta consiste en que la Biblia retorne a Palacio.

Este jueves, Camacho ratificó sus convicciones religiosas. “Aunque me digan fanático, ahora declaro que es Dios quien nos dará la victoria, y no las armas. No importa la religión que seas, Dios es el mismo”, publicó en su cuenta de Twitter.

/ERBOL