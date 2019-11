Mesa dice que García Linera 'miente sistemáticamente'

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, compartió un video a través de sus redes sociales en el que acusa al vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, de “mentir sistemáticamente” y tratar de manipular a la opinión pública.

“El cinismo y la condición de mentir sistemáticamente del Vicepresidente no tiene límites y no vamos a tolerar que se siga en esa manipulación aprovechando la ventaja que tiene de uso de medios de comunicación”, aseveró Mesa.

El candidato de CC señaló que el discurso de llamado a la pacificación del pís por parte del vicepresidente y del presidente Evo Morales es una “absoluta mentira” y puso como ejemplo que ayer supuestamente mandaron a 1000 cocaleros para generar violencia en el departamento de Cochabamba.

Criticó que el Gobierno busque responsabilizar a CC y a la gente movilizada de generar la violencia cuando, recordó, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, señaló que estamos “a pocas horas” de “contar muertos por decena” en caso de mantenerse la situación actual del país y la presencia de “grupos de choque” de parte de la oposición.

“Ustedes señor Vicepresidente están provocando la acción violenta, están provocando la confrontación. Ustedes dicen que quieren la paz, ¿quiénes son los que instruyen a los cocaleros y movimientos sociales afines al Gobierno que generen violencia? (…) Nosotros proponemos la movilización pacífica para que Evo Morales salga por la vía del voto”, señaló.

Asimismo, desmintió que el joven Libert Guzmán, muerto durante los enfrentamientos suscitados ayer en Cochabamba, haya fallecido producto de un mal uso de una bazuca, como había expresado García en conferencia de prensa horas antes.

García Linera, en conferencia de prensa, señaló que Guzmán estaba en los bloqueos porque fue pagado por CC, según denunciaron sus propios familiares en medios de comunicación.

"Ese joven por declaraciones de su familiares fue contratado días atrás, había plata -textualmente no lo digo yo, no tengo pruebas- de Comunidad Ciudadana, (CC) hubiera dado plata para bloquear, supongo que debe ser parte de los 10 millones de dólares que Carlos Mesa dijo que tenía en la campaña, no sé si tienen otros 10 millones de dólares para disponer para este tipo de contrataciones como en el caso de Limbert" afirmó en rueda de prensa.

"Lo peor es otra denuncia que hace otro familiar del joven Limbert, es que él hubiera muerto a raíz de que él estaba apoyando una bazuca, ustedes han visto esas imágenes de los tubos de acero que los han adaptado ese grupo de paramilitares que se mueven en moto en Cochabamba y que el joven Limbert estaba apoyando las bazucas y habría explotado, envés de salir el proyectil hacia afuera (...) el proyectil habría explotado ahí y fruto de esto se habría provocado este problema en la cabeza y luego en la muerte" dijo el Vicepresidente. /Oxígeno