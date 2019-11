Conferencia de prensa

Cívicos definen hora y fecha para entregar la carta

Jueves, 7 de Noviembre, 2019

Ref. Fotografia: Luis Fernando Camacho. Foto: Internet

Luis Fernando Camacho, brindó una conferencia de prensa desde La Paz, para anunciar una reunión entre los cívicos, organizaciones sociales y el Conade, en dónde se determinará la fecha y hora de la entrega de la carta de renuncia del presidente Evo Morales.

Camacho junto a representantes cívicos de Santa Cruz y otros delegados de Cochabamba, descartó que la carta sea entregada por una ventanilla de la Casa Grande del Pueblo, sino de manera pública y abierta ante la presencia de la prensa y en el histórico Palacio Quemado.

Una vez más, rechazó la auditoría de la OEA a las elecciones nacionales del 20 de octubre pasado, argumentando que no existe confianza en dicho organismo internacional, porque esta instancia no se pronunció en su momento respecto a la consulta sobre el derecho humano que señaló el MAS para la candidatura de Evo Morales, y tampoco por la validez del 21F. "Si tengo que entrar mi vida por la paz, dignidad y democracia del país lo haré. No se preocupen por mi, voy a estar bien, nosotros estamos con Dios y unidos. La unidad que todos generamos juntos debe ser inspirador para un país con fe. No perdamos la fe y esperanza", expresó el líder cívico cruceño.