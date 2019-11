El Gobierno y la oposición también llaman a la pacificación del país

Tras los hechos violentos y enfrentamientos registrados en los últimos días en diferentes partes del país, que ya dejaron centenares de heridos y tres muertos, el Gobierno y la oposición, se pronunciaron, por separado, para pedir la pacificación del país.

De parte del Gobierno, quien habló fue el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, quien llamó el miércoles por la noche a los sectores movilizados a la tranquilidad en el país y a resolver diferencias por la vía pacífica.

"Queremos hacer un llamado a la tranquilidad, a la pacificación, a ser capaces de resolver nuestras diferencias de un modo pacífico. En democracia es normal tener visiones diferentes, pero queremos hacer un llamado a la tranquilidad, a la paz y a la no violencia", dijo en entrevista con PAT.

No obstante, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, habló del tema y advirtió que puede haber una escalada de enfrentamientos y muertes y responsabilizó a los cívicos, en particular a Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz.

“Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas. Ahora lo que debería interesarnos a todos nosotros, es que mañana (hoy) esto no termine en una sangría”, manifestó Zavaleta en el programa Que No Me Pierda de Red Uno.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también pidió evitar los enfrentamientos en las protestas que buscan la anulación de las elecciones.

“A esa juventud, a esos hombres y mujeres que fueron a recibirme al aeropuerto, pedirles que ya no haya enfrentamientos. Les agradezco, venimos a buscar la paz del país, no buscamos enfrentamientos. Sé que lo han hecho por una causa", dijo en su comunicado.

Entretanto, para hoy se prepara en La Paz el gran “cabildo de cabildos”, dónde se definiría nuevas estrategias para lograr la renuncia del presidente Evo Morales. /Oxígeno