Jueces, fiscales y policías aplican 'mano dura' solo a los que protestan contra el Gobierno

Frente al uso flagrante de explosivos de mineros militantes del MAS, el Ministerio Público deslindó responsabilidades a la Policía. Alegó que no pueden investigarse el hecho si no hay una denuncia.

“Es una atribución de la Policía el cumplimiento de la ley, dejemos entonces que cada institución cumpla el rol, el Ministerio Público va a hacer (la investigación) una vez que reciba la denuncia pertinente”, manifestó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en una conferencia de prensa.

Sin embargo, en la misma conferencia Lanchipa se refirió a otros casos que —dio a entender— sí serán investigados de oficio. Informó que se activarán acciones legales directas contra los responsables de vigilias de los movimientos en defensa de la democracia, en las inmediaciones de las dependencias de la Fiscalía de Sucre y otros edificios públicos. Argumentó que obstaculizaron la labor de los funcionarios y eso es un delito.

También hizo referencia al asesinato por impacto de bala a dos cívicos cruceños en Montero, mencionó que en coordinación con la Policía darán con los responsables del crimen e investigarán a los dirigentes cívicos del lugar por instigación a la violencia.

En cambio, ese mismo día, el Fiscal General comunicó que desestimó la demanda de la senadora Carmen Eva Gonzáles, quien solicitó que el presidente Morales sea enjuiciado por la violación de los derechos y garantías constitucionales, por supuesta instigación pública a delinquir y asociación delictuosa tras sus declaraciones de cercar a las ciudades que acatan el paro cívico.

Al respecto, la abogada y candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, calificó de vergonzoso el actuar de los fiscales porque no operan de manera directa ante ilícitos flagrantes en protestas sociales y esperan siempre operar a partir de una denuncia.

“No necesitamos (denuncia porque) son casos que estamos evidenciando, cómo la sociedad está siendo forzada a estar sometida a este régimen y no lo vamos a permitir. Si en este momento van a querer detener a los dirigentes cívicos vamos a ir a la cárcel todos, pero esta vez no nos vamos a rendir”, dijo Barriga.

Por su parte el diputado Quispe aseguró que “la Fiscalía debe actuar de oficio porque eso dice la norma”.

Ayer la Sala Penal Primera de La Paz instaló audiencia para tratar la acción de libertad interpuesta por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en contra del Comandante General de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón, por no hacer cumplir el Decreto Supremo Nº 2888, que prohíbe el uso de dinamitas en movilizaciones, esto a partir del uso de explosivos que hicieron estos días los mineros afines al MAS.

Dicha instancia judicial no dio curso a dicha acción de libertad, misma que hubiese permitido hacer cumplir las normas que prohíben el uso de explosivos en manifestaciones para resguardar la seguridad de la población y que la Policía cumpla con su deber se hacer cumplir la ley.

Con esta determinación “se ha abierto una brecha y una puerta prácticamente a la criminalidad que cualquier persona pueda portar cartuchos de dinamita a manifestar y reventarnos y ocasionarnos daños”, manifestó el abogado Rodrigo Aldana, luego de la audiencia.

El jurista lamentó que los vocales de la Sala no valoraron de fondo esta solicitud, que solo busca resguardar la vida y seguridad de la ciudadanía.

¿Objetividad?

Lanchipa aseguró que la Fiscalía actúa con objetividad y apegada a la normativa legal. El Ministerio de Gobierno y la Policía se limitaron a decir preverán acciones preventivas para que no vuelva a ocurrir.

El analista jurídico Andrés Zúñiga explicó que todos los bolivianos son iguales ante la ley, tal como establece la Constitución Política del Estado (CPE), y esos derechos están resguardados por el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.

“Considero que un Ministerio Público que pregona la objetividad, que pregona la representación de la sociedad y que pregona el combate al crimen y al delito debe hacer su papel conforme la ley del Ministerio Público orienta, sometido siempre a la CPE”, refirió.