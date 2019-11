Cívicos del país molestos tras fallecimiento de dos personas en Montero

Exigen renuncia de Evo

Medidas . Cabildos logran multitudinaria participación de la población en varias regiones. Ratifica. Continuidad del paro indefinido en el país.

Viernes, 1 de Noviembre, 2019

Renuncia de Evo Morales. Fue la decisión en común de los cabildos y concentraciones que se llevaron adelante en varias regiones del país.

El Cabildo Nacional llevado a cabo en La Paz, determinó exigir la renuncia de Evo Morales al cargo.

La misma posición la hizo conocer el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y líderes cívicos de otros departamentos.

Posición

Pasada las 8 de la noche de conocieron las resoluciones del Cabildo paceño.

En su punto dos, se determinó luchar hasta que Evo Morales renuncie a la Presidencia, exigiendo a la vez la anulación de las elecciones nacionales convocar a nuevos comicios con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) nuevo que respete la voluntad popular y llamar a nuevas elecciones sin la presencia de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Morales y Álvaro García Linera.

"Exigimos la renuncia del presidente Morales lo antes posible, esta medida no se va a levantar hasta que Morales renuncie porque se está llevando la vida de los bolivianos, está enfrentando a los bolivianos", dijo el líder cívico cruceño.

Asegura que Bolivia tiene un presidente que no respetó el voto del pueblo, en el caso de lo del 21 de febrero de 2016 y ahora el 20 de octubre

Evo descarta su renuncia y pide cuarto intermedio

Ante esto, el primero mandatario, dejó en claro que no renunciará a la presidencia del país y que tampoco se permitirá que haya un golpe de Estado en el país. "No va a haber renuncia de Evo Morales, no va a haber golpe de estado. La mejor forma de defender la democracia es que haya libre trabajo, respetar el voto, que reflexionen", señaló.

Pidió a los sectores que suspendan los paros y bloqueos, al menos, hasta que concluya la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral boliviano.

Al mismo tiempo, descartó declarar estado de sitio en el país a pesar de que, dijo, “tener muchos pedidos del pueblo” para tomar esa decisión.

Pedido rechazado

Sobre esto, Camacho dijo que las medidas no se levantarán, más bien pidió su renuncia por las dos muertes que se registraron la noche del miércoles.

Indicó que seguirán con las medidas de protestas y que no habrá un cuarto intermedio, hasta que renuncie al cargo presidencial al igual que la renuncia de vocales del TSE para que exista consenso de nuevos vocales que den transparencia y finalmente que no participe el binomio actual del MAS.

"Le aseguro que con su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones, y la convocatoria de elección de nuevos vocales del Tribunal Electoral el paro se levanta”, sostuvo.

A su turno, el líder cívico de Potosí, Marco Puñado, ratificó la continuidad de las medidas. "No va a haber tregua, no va a haber en este momento ni feriados, ni el fútbol como él (Evo) menciona. El único cuarto intermedio que vamos a aceptar los cívicos y la población es cuando Evo Morales salga de Palacio de Gobierno", dijo Pumari.

Señaló que con los muertos en Montero se encendió la chispa del enojo. “Lamentamos nuevamente la actitud del gobierno, es la insensibilidad de Evo Morales”, agregó.

Ausentes

Lo que llamo la atención en la jornada, fue la posición de Comunidad Ciudadana (CC), no participó del cabildo paceño, argumentando tener información de que se generará violencia y que se buscaría muertos.

No deberíamos caer en ese juego, ningún ciudadano puede caer en ese juego en el que algunos quieren generar violencia y muertes en la ciudad de La Paz. No vamos a formar parte de ninguna iniciativa radical que está pretendiendo tomar instituciones, dijo el burgomaestre.

Con ellos coincidió el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que tampoco asistió.

Rolando Villena del Conade, aseguró que el sector no comparte la toma de instituciones y otras medidas que pueden llevar a mayor confrontación y luto en el país.