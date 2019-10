Familiares de Salvatierra

Piden justicia por la muerte

Jueves, 31 de Octubre, 2019

Ref. Fotografia: Familiares de la víctima. Foto: Enrique Canedo

Ruth de Salvatierra y Santa Salvatierra, esposa y hermana de Mario Salvatierra, quién murió la noche del miércoles en un enfrentamiento en el barrio Guadalupe ubicado en el mismo lugar de los antiguos terrenos de Cofadena, en contacto con El Día, claman por justicia por su ser querido. “Es muy doloroso para mi perder a mi esposo, padre de familia. Era mototaxista, deportista aquí del pueblo. Solo pedimos justicia por todo esto que ha sucedido, este gobierno nos está llevando al derramamiento de sangre”, señaló en contacto con El Día.

Salvatierra, falleció con dos tiros de arma de fuego, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se conoce todavía un informe forense oficial. La esposa del fallecido, pidió a las autoridades de Montero manifestarse por esta situación y que ya no haya más derramamiento de sangre. Los restos sigue velándose en el barrio 24 de septiembre.

Hasta allí llegan minuto a minuto, no solo familiares sino diversas instituciones de Montero para dar el pésame y para reafirmar el pedido de anulación de las elecciones generales y a decir ‘basta al gobierno de Evo Morales”.

Santa Salvatierra Herrera, hermana menor, recordó que su hermano fue victicamado por ‘hordas masistas’ en horas de la noche de ayer en el barrio Guadalupe, desde donde fue trasladado moribundo hasta la Clinica Cardio Salud, ubicado en la plaza principal de Montero, donde los médicos desahuciaron cualquier posibilidad de recuperar con vida.

"Esos masista me lo mataron a mi hermano como a un perro. Gente armada y sin corazón acabó con la vida de mi hermano", señaló la hermana. Además lamentó que el gobierno, a través del ministro de gobierno, Carlos Romero, haya calificado que los muertos son del MAS, cuando en realidad los dos fallecidos son los que se movilizaron en defensa de la democracia, la justicia y libertad.