Los heridos en siete jornadas de protesta superan el centenar

Comcipo demanda nuevas elecciones, no acepta la auditoría de la OEA

Reivindicación. Los mineros potosinos, tras un mitin, determinaron trasladarse hasta la ciudad de La Paz para exigir respeto al voto.

Jueves, 31 de Octubre, 2019

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, reiteró este miércoles que por decisión de los cabildos la demanda de la población es exigir nuevas elecciones generales y rechazar la auditoría acordada entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) al padrón electoral.

Renovación política. Pumari dijo que el pueblo boliviano está pidiendo “renovación en el tema político” y está contra la continuidad de Evo Morales en el poder.

“Hemos sido claros en la posición de los comités cívicos; ni Evo ni Mesa son una alternativa a la necesidad del pueblo boliviano”, apuntó.

“Hemos sido bien claros; debe haber otra elección a partir de la salida de Palacio de Gobierno de Evo Morales; no vamos a aceptar una segunda vuelta, no vamos a una auditoría que no nos garantice más que legalizar lo ilegal”, apuntó el dirigente.

Mineros potosinos a La Paz. Las bases de las cooperativas mineras desconocieron al presidente de la Federación, Carlos Porco y pidieron viajar a La Paz para exigir la nulidad de las elecciones del 20 de octubre y la reivindicación del pueblo potosino.

Los trabajadores que forman parte de la base de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), realizaron ayer un mitin en el Puente de la Dignidad de la Villa Imperial, en el que decidieron desconocer a su actual dirigente y llegar a La Paz para defender el voto y cumplir “la reivindicación del pueblo potosino".

‘En pie de lucha hasta el final’

“Una vez más estamos en las calles defendiendo la democracia, nuestro voto. Sabemos que las Cooperativas Mineras de Potosí estamos con nuestro pueblo, para dar lucha a este gobierno que jugó con todos los bolivianos, promesas tras promesas nunca nos cumplió nada. Es por eso que estamos en pie de lucha hasta el final”, dijo uno de los dirigentes mineros que encabezó este mitin.

Secuestro de explosivos. La Policía secuestró explosivos y armas letales que están utilizando los pandilleros a bordo de motocicletas en Cochabamba para sembrar odio y agredir a gente humilde y pobre, informó el miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

"Quiero saludar el operativo que se realizó en la madrugada del miércoles, donde se secuestró gran cantidad de explosivos, instrumentos contundentes, hay ahí armas de los violentos, de los que dicen ser demócratas, armados para amenazar y golpear a los pobres", dijo en rueda de prensa.

Universitario perdió un ojo. El universitario José Fernando Jaldín Flores perdió el ojo izquierdo, después de que recibió el impacto de una granada de gas que le causó una grave lesión.

La información fue proporcionada por el propio estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Nuestra Señora de La Paz.

Relató que el viernes sufrió la lesión, cuando la Policía intervino la protesta de los jóvenes que se realizaba cerca a la UMSA. Casi a la medianoche, el contingente gasificó a los manifestantes.

Heridos superan el centenar. El número de heridos durante las protestas en Bolivia es de al menos 139 desde que comenzaron los incidentes por un supuesto fraude electoral hace más de una semana, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La mayoría de heridos se produjeron en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, principalmente "en confrontaciones entre civiles", destacó en una comparecencia ante los medios en La Paz la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La Defensora llamó al inmediato cese de enfrentamientos, para buscar "un espacio de reencuentro que posibilite una pacificación" en el país, donde solo en la jornada de este pasado martes hubo 64 heridos