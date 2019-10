Mesa: 'El objetivo de Evo Morales es la presidencia vitalicia'

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, concedió una entrevista a El Comercio del Perú, en el que habló del supuesto fraude al que incurrió el Movimiento al Socialismo (MAS) para ganar las elecciones en primera vuelta y las movilizaciones que se registran en distintas ciudades del país.

Para Mesa, el fraude en las elecciones solo demuestra que la única intención del presidente Evo Morales es “la presidencia vitalicia”.

“La imagen que ahora se devela, y que al mundo le ha costado entender, es la naturaleza de gobernante que es Morales. Una persona que ha generado un fraude para quedarse en el poder, pues su único objetivo –al igual que Nicolás Maduro y los regímenes de Cuba–. La presión externa es muy importante”, dijo.

Respecto específicamente al supuesto fraude y la pruebas que tiene para sostener tal acusación Mesa señaló que el factor más importante es que tanto la Organización de Estados Americanos así como la Unión Europea han recomendado que en el país haya una segunda vuelta, más allá de los resultados finales, que dieron al MAS la victoria en primera vuelta.

Además, recordó que el asesor jurídico de su alianza política, Carlos Alarcón, también excuso algunos argumentos durante la semana pasada.

“Nuestro asesor jurídico las ha expuesto con claridad: una cantidad significativa de actas en las que hay un mayor número de votos que de inscritos, actas físicas que pierden dígitos cuando se convierten en actas electrónicas (si Comunidad Ciudadana, por ejemplo, tenía 163 votos en un acta original, le han quitado el 1 y apareció con 63), sumas totales que no corresponden con las parciales y entonces el algoritmo del TSE, para que las sumas cuadren, ha transferido los votos necesarios para ello al MAS”, agregó.

Finalmente, Mesa también reconoció que las movilizaciones que se llevan adelante en distintos puntos del país pueden terminar acrecentando la violencia que se vive en Bolivia.

“Soy consciente de que la movilización popular genera un riesgo en esa dirección, pero no hay otro camino. No hay posibilidad de plantear una resistencia cívica a este fraude que no sea a través de la protesta callejera. Entiendo que Morales también hará movilizaciones, pero la nuestra es una apuesta por protestas pacíficas. La movilización ciudadana es nuestro derecho, asumiendo riesgos que nosotros no promoveremos en términos de violencia ni de alteración de la ley”, dijo.

Advirtió, en ese sentido, que el Gobierno buscará responsabilizarlo a él de “cualquier situación de violencia” que haya en el país, cuando, dijo, “está claro que el gobierno ha generado todo esto”.

“De un lado, Morales nos enrostra un golpe de Estado inventado por él; del otro, está pendiente de su pérdida de credibilidad, que ha sido uno de los activos de su imagen afuera. Así que yo creo que Morales sí mira con atención lo que dice la comunidad internacional”, añadió.

Finalmente, Mesa aseveró que no sabe cuánto durarán las protestas en el país y recalcó que el pedido es la realización de una segunda vuelta electoral. /Oxígeno