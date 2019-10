Coordinadora de Defensa de la Democracia emite pronunciamiento

Desconocen triunfo de Evo y persiste el paro cívico indefinido

Polémica. Políticos y autoridades impulsaran acciones en los niveles ínternacionales

Domingo, 27 de Octubre, 2019

La Coordinadora de Defensa de la Democracia rechaza el resultado difundido por el Tribunal Supremo de Electoral (TSE), desconociendo el triunfo de Evo Morales en primera vuelta. En contra posición la plataforma convocó a la ciudadanía a profundizar la movilización permanente en contra del fraude y en defensa de la democracia.

Acciones. El excandidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC) y líder de la Coordinadora, Carlos Mesa, fue quien dio lectura a la segunda resolución de la plataforma, asegurando que el cómputo es el resultado del fraude y el incumplimiento de la voluntad popular. Además de rechazar el resultado y convocar a las movilizaciones permanentes en los dos primeros puntos de la resolución, también aprobaron como punto tres encomendar al Sistema Universitario la responsabilidad de documentar y sistematizar las pruebas del fraude cometido por el TSE. En el cuarto punto fue designar una comisión especial para la realización de las gestiones internacionales y diplomáticas con el objetivo de que desconozcan los resultados del cómputo nacional del TSE. En la misma resolución se exhortó al Gobierno a recapacitar y aceptar la voluntad popular expresada en las elecciones, abriéndose a una salida que respete y preserve la democracia y la convivencia pacífica entre bolivianos. Finalmente, la Coordinadora de Defensa de la Democracia se declara en sesión permanente hasta lograr el respeto a la voluntad popular.

Posición. En tanto, cívicos cruceños, ratificaron la continuidad del paro nacional indefinido que lleva adelante el país. Con esta jornada, Santa Cruz junto a otros departamentos del país acabaran su quinta jornada paralizada con bloqueos y marchas de por medio. El mismo presidente del Comité Cívico cruceño, Fernando Camacho, dio inicio al quinto día de paro a los pies del Cristo y pidió a la población resistir. "Juro por mi vida que este hombre nunca va a vender sus principios", remarcó.

Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, informó que en las provincias y en la capital cruceña, el paro indefinido continúa en pie. Pidió una vez más a la población movilizada, permitir la circulación de personas que precisan circular en la ciudad como ambulancias, medios de prensa, bomberos y productores alimenticios. "El Comité y la población siguen firme con la medida y el paro cívico se levanta sólo cuando así lo decida la población y se establezca la realización de la segunda vuelta, entre los candidatos Carlos Mesa y Evo Morales.

Apoyo. El excandidato de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, también se pronunció sobre la determinación que adoptó la Coordinadora. "Reivindicamos los pronunciamientos que han hecho otros países, por ejemplo el de Brasil, que dice que no va a reconocer las elecciones, entretanto no hayan habido unos resultados que hayan sido auditados por la OEA", resaltó Ortiz. Agregó que una segunda vuelta electoral es la salida para la actual situación de crisis que atraviesa el país.

Activistas piden anulación de las elecciones

Los activistas de diferentes plataformas del país llevaron adelante su Sexto Congreso Nacional de Plataformas defensoras del 21F. En la resolución determinación exigir la anulación de las elecciones nacionales del domingo 20 de octubre. Así también la destitución de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), su enjuiciamiento e inmediata sustitución para garantizar nuevas elecciones limpias. Como tercer medida, exhortan al Conade asumir la dirección de las movilizaciones en las calles con las plataformas del 21F. En el cuarto punto, los activistas destacan la fuerza de la juventud y vigor de las mujeres en las movilizaciones.

Así también critican a los partidos políticos por no haber ejercido el control electoral y denunciar el fraude electoral en el proceso de recuento de votos. Finalmente, determinan asumir nuevas formas de movilización en el territorio nacional. La reunión nacional se llevó adelante ayer en la ciudad de La Paz, donde asistieron varios activistas y plataformas de otros departamentos.