Convocatoria es acatada pacíficamente

Cuarta jornada de paro ciudadanos refuerzan vigilias

Petición. La instancia cívica pidió a la población mantenerse firmes en la lucha y salir a las calles.

Domingo, 27 de Octubre, 2019

Ayer se cumplió el cuarto día de movilizaciones en Santa Cruz, la jornada se vivió con tranquilidad. En varios puntos de la ciudad los bloqueos y vigilias fueron intensificados, asimismo se realizaron manifestaciones de forma pacífica en los barrios.

Vigilias en las calles. La circulación de vehículos fue nula, únicamente se pudo observar personas a pie, en moto o en bicicleta. La Doble Vía a la Guardia, la avenida Moscú, las ciudadelas como la Villa 1 de mayo, las rotondas del segundo y cuarto anillo, y la avenida Banzer, fueron los sitios donde se realizan las vigilias de manera contundente, en apoyo al paro cívico.

Ollas comunes. Vecinos de la avenida Santos Dumont, entrando al barrio Los Lotes, se organizaron para realizar una olla común y compartir con las personas que se encontraban en el punto de bloqueo. Lo propio ocurrió en el Barrio Tierras Nuevas, donde prepararon una olla de majadito.

Oraciones. El aspecto religioso tomó importancia. En la zona norte de la avenida Banzer y octavo anillo, un grupo de ciudadanos católicos realizaron el rezo del rosario. Alrededor de las rotondas se hacen alabanzas y oraciones, durante las jornadas de paro.

Convicción. La ciudadanía que participa activamente, de los bloqueos y manifestaciones tanto en el centro como en los barrios de la ciudad, asegura que lo hace "porque queremos vivir en democracia, dejar un futuro digno para nuestros hijos y hacer respetar nuestros derechos", aseguran.

Vecinos se crucifican en la villa primero de mayo

Un grupo de vecinos de la Villa Primero de Mayo, decidieron crucificarse, apoyando el paro y exigiendo la segunda vuelta. Señalaron que no levantarán la medida de presión, que inició ayer con dos vecinos crucificándose, anunciaron que después se sumarán más vecinos, incluso no descartan una huelga de hambre. “Nosotros realizamos una marcha pacífica, son cuatro días y no vemos respuesta de parte del gobierno, pedimos que se vaya, no validamos las elecciones fraudulentas”. explicó uno de los manifestantes. El viernes por la tarde la junta vecinal de la ciudadela, organizó una masiva concentración en la plaza de la misma, que inicio con una marcha recorriendo la avenida principal.

Allison Cuéllar acuellar@eldia.com.bo