Reportan manifestaciones cerca al Palacio de Gobierno

La Paz se une al paro cívico por la democracia

Situación. La ciudadanía se moviliza en defensa del voto en las urnas el 20 de octubre pasado.

Domingo, 27 de Octubre, 2019

El alcalde Luis Revilla anunció ayer que todas las zonas de la ciudad de la Paz se sumarán desde las cero horas del lunes al paro cívico en defensa de la democracia, con bloqueos y movilizaciones pacíficas. "Cómo podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando está en juego la democracia y el futuro de nuestro país. Las movilizaciones están pidiendo respeto al voto ciudadano. Habrá que buscar una salida política, analizar el tema de la auditoría, bajo qué condiciones, bajo qué garantías, qué cambios podría producir esa auditoría", remarcó.

Manifestaciones de ayer. Luego de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral oficializaron los resultados de las elecciones generales que dan como ganador al presidente Evo Morales, las movilizaciones ciudadanas se trasladaron a inmediaciones de plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. Videos publicados en redes sociales muestran que los manifestantes ya no se concentran en cercanías de TSE, como aconteció en el transcurso de esta semana antes de conocerse el resultado del cómputo oficial de las actas al 100 por ciento. "¡NO, no, no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana!", son los estribillos que corean los grupos de protestantes que determinaron llevar su medida de presión hasta alrededores de las oficinas gubernamentales.

Antecedentes. Las marchas en La Paz se efectúan desde hace seis días atrás, cuando se dieron a conocer los resultados del conteo rápido de votos que ya daban como ganador en primera vuelta al presidente Evo Morales. La demanda de los manifestantes es que se declare la segunda vuelta, puesto que consideran que desde el Órgano Electoral se incurrió en irregularidades con la finalidad de favorecer al jefe de Estado en el resultado final de los comicios nacionales.

en el Cabildo en Sucre determinaron realizar vigilias pacíficas.

Cochabamba reforzará sus medidas de presión

En medio de un paro con bloqueos que se realizó el viernes, el cabildo que se concentró a limes en la plaza 14 de Septiembre definió que las medidas de presión continuarán en los siguientes días, pero que este fin de semana realizará un pausa para que la población pueda abastecerse de alimentos.

“La defensa de los derechos democráticos del pueblo boliviano, derrotar en las calles el fraude electoral”, fue la primera resolución que se aprobó y que fue leído por al dirigente del magisterio, Norma Barrón, según un reporte de radio Fides Cochabamba.

